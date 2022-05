Législatives au Liban : la diaspora a espoir, mais ne se fait pas d’illusions

Jad El Tal, 25 ans, montre fièrement son pouce toujours teinté d’encre mauve à la caméra de son ordinateur, preuve qu’il est bien allé voter dimanche dernier.

J’ai eu le privilège de voter , lance le Torontois.

Ce n’est que la deuxième fois, depuis 2018, que les Libanais vivant à l’étranger, comme lui, sont autorisés à voter aux élections législatives de leur pays.

Jad El Tal pense qu’il est plus important que jamais pour les Libanais de faire entendre leur voix. Il s’agit en effet des premières élections depuis le marasme économique dans lequel a été plongé le Liban, le soulèvement populaire de 2019, la double explosion meurtrière du port de Beyrouth en août 2020 et la pandémie de COVID-19.

J’ai le cœur brisé. [...] Quand je retourne au Liban, et j’ai la chance d’y retourner deux fois par année, je vois qu’il y a beaucoup de désespoir parmi la population et les jeunes. Il y a beaucoup de mépris. J’espère que cela les poussera à aller voter , dit-il.

Jad El Tal, de Toronto, espère que ses compatriotes libanais iront voter en grand nombre. Photo : Radio-Canada

Encouragés par des organisations de la société civile et des militants libanais de partout dans le monde, plus de 225 000 Libanais vivant à l’étranger se sont d’ailleurs inscrits pour voter aux législatives cette année, soit près de trois fois plus qu’en 2018, selon le groupe de réflexion Arab Reform Initiatives.

C'est le cas de Sabine El Hayek, une enseignante d’Oakville, près de Toronto, qui est allée voter pour la première fois de sa vie dimanche. Arrivée au Canada il y a quatre ans, elle explique qu’elle a longtemps soutenu un des partis traditionnels du pays. La semaine dernière, elle a cependant décidé de donner son vote à un nouveau venu.

Là, l’enjeu est vraiment important. On doit faire quelque chose. On ne peut plus refaire les mêmes erreurs à chaque fois [...] Ça fait des années qu’on vote pour les mêmes personnes et ça ne fonctionne pas , explique-t-elle.

« On veut voir un État, un État qui se construit. » — Une citation de Sabine El Hayek

Un système difficile à changer

Même s’il a espoir que la situation politique et économique s’améliore au Liban, Jad El Tal ne se fait pas d’illusions. La révolution, dit-il, ne se fait pas en un jour ni en une seule élection.

Il espère que les nouveaux partis d’opposition réussiront à gagner entre 5 et 10 sièges au parlement, ce qui leur donnerait assez de poids, croit-il, pour leur permettre de construire des coalitions politiques.

J’espère que cela va permettre de créer des craques dans le système pour que nous puissions avoir un Liban qui représente vraiment la population d’ici 5, 10, 15 ou 20 ans.

Des manifestants récitant l'hymne national libanais lors d'une cérémonie en hommage aux victimes des explosions gigantesques survenues le 4 août 2020 à Beyrouth. Photo : Getty Images / PATRICK BAZ

La professeure adjointe à la Norman Paterson School of International Affairs à l'Université de Carleton Lama Mourad, partage cet avis.

Le changement politique est possible, mais il est clair que les obstacles auxquels font face les nouveaux acteurs politiques au Liban sont majeurs. Dans le meilleur des scénarios, il y a l’espoir d’avoir quelques nouveaux acteurs au parlement. Ça ne sera pas un changement immense, mais l’idée est de faire réaliser à la classe politique que la population veut du changement , explique-t-elle.

Quand l’espoir s’effrite

Hamsa Diab Farhat, la cofondatrice de la campagne Lebanon Strong, mise sur pied à la suite l'explosion dans le port de Beyrouth, comprend ses compatriotes qui n'iront pas voter.

C'est très difficile de garder espoir parce que ce sont toujours les mêmes politiciens et les mêmes leaders, mais l'espoir est important , dit-elle.

Sa belle-sœur, Miriam Farhat, avoue d’ailleurs n'avoir jamais voté dans son pays d’origine.

À chaque élection, ils disent qu’ils veulent du changement, mais c’est toujours pareil. [...] Mes parents ont fui la guerre civile et jusqu’à aujourd’hui ils ne peuvent pas retourner y vivre. Ils sont âgés et là-bas, il n’y a pas d’électricité, gagner sa vie est difficile , explique-t-elle.

Jad El Tal au Liban en décembre 2021. Photo : Fournie par Jad El Tal