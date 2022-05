Élections en Ontario : où vous informez-vous?

Pour Denis Desaulniers, qui vit dans le Sud-Ouest de l’Ontario et qui est employé à l’usine Stellantis de Windsor, c’est à la fois la visite des chefs dans sa région et les bonnes nouvelles qu’ils traînent dans leur sillage qui retiennent son attention.

Il a été tout particulièrement marqué par les récentes venues dans la région du chef des progressistes-conservateurs. Pour M. Desaulniers, les différentes annonces de Doug Ford vont redonner une seconde vie au Sud-Ouest de la province. Il affirme que celle-ci a souffert pendant des années en raison de la situation entourant l’industrie automobile.

Moi je suis bien content que ça s'en vienne à Windsor parce que ça fait longtemps qu’ici à Windsor on a besoin d'emplois , explique-t-il.

M. Desaulniers pense que le chef progressiste-conservateur a marqué des points en se déplaçant personnellement dans la région, puisqu’il a, selon lui, montré qu’il avait un réel intérêt pour l’industrie automobile.

Pour M. Desaulniers, les choses n’ont de réel intérêt que lorsqu’elles sont pertinentes localement, c’est la raison pour laquelle il se sent peu concerné par des événements comme les débats des chefs.

Le débat des chefs, ça semble intéressant, mais ce n’est pas le candidat de notre région... J’aime mieux entendre du candidat de notre région, ce en quoi il croit et ce qu’il faut faire , précise-t-il, ajoutant qu'il préfère se rendre aux événements publics organisés par les candidats.

De son côté, Dave Schweitzer, résident de Windsor, adore les débats télévisés.

J’aime les arguments forts. Ça a toujours été le cas et je pense que ça le restera , explique-t-il.

Il affirme regarder en ce moment aussi bien les débats qui opposent les chefs en course pour le poste de premier ministre de l’Ontario que ceux des candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada.

Pour le reste, les campagnes, les grands rassemblements, ne font pas réellement son affaire.

Pour les plus jeunes comme Krishna Goka, qui est étudiant au Collège St. Clair de Windsor, la campagne électorale se vit avant tout en ligne.

J’utilise beaucoup internet. Je ne regarde pas vraiment la télévision. Je ne pense pas que quiconque issu de ma génération, les personnes nées après 2000, préfèrent regarder la télévision. Tout le monde a un téléphone portable, un ordinateur portable, les gens préfèrent utiliser internet , indique-t-il.

Chez Clint Johnson, ce n’est pas tant le médium que la politique elle-même qui est en question.

Ce Windsorois affirme qu’il a décidé de voter pour la première fois de sa vie parce qu’il en a marre de subir l’inflation, le prix des logements, de l’essence et toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement provincial dans le cadre de la pandémie.

Il se tient régulièrement au courant et choisit toutes sortes de sources d’information, même s’il se dit paradoxalement désabusé.

J'ai [les informations] de la télévision, de la radio, d’internet, un peu par-ci par-là, mais je n’en fais pas une obsession. [...] Quoi qu’il en soit, je n’ai pas vraiment l’impression que mon vote compte donc c’est un peu inutile , indique-t-il.

« Ils sont tous de l'extrême gauche. Même les conservateurs sont des libéraux. Je n’ai l’intention de voter pour aucun d’entre eux. Il y a un nouveau parti qui s’appelle None of the Above Party. [...] Je vais essayer de regarder ce qu’ils proposent, voir si je peux m’engager d’une manière ou d’une autre. »