Les provinces maritimes affichent les plus hauts taux de positivité à la COVID-19 au pays

Le Nouveau-Brunswick a le taux de positivité à la COVID-19 le plus élevé au pays, soit plus du double de la moyenne nationale. C’est ce qu’indiquent les données publiées vendredi par l’Agence de la santé publique du Canada.

La moyenne du taux de positivité des tests de laboratoire PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase de la province est de 29,7 cas positifs sur 100 000 habitants (dans les 7 jours précédant le 10 mai).

La moyenne nationale est de 12,7.

La Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard sont respectivement en deuxième et troisième position, avec des moyennes de taux de positivité de 26,4 et 24,5.

Le Québec affiche le plus bas taux à 8,5.

C’était à prévoir, croit l'opposition

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, n’est pas surpris de cette statistique. Il soutient que le premier ministre Blaine Higgs a cessé de gérer la pandémie depuis un certain temps .

Si vous cessez de gérer la pandémie, vous allez avoir plus de transmission du virus, vous allez avoir un taux d’infection plus élevé , dit-il. Et c’est ce que nous constatons aujourd’hui .

David Coon se dit inquiet en affirmant que plus le taux d’infection est élevé, plus le risque de voir le nombre de décès augmenter est bien présent, en plus des conséquences sur la santé des gens atteints de la COVID longue.

Roger Melanson, chef intérimaire du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, le 29 mars 2022 à Fredericton. Photo : Radio-Canada

Le chef de l’opposition officielle, le libéral Roger Melanson, n’est pas surpris lui non plus.

La santé publique a pris la décision, avec le gouvernement, de ne plus imposer de mesures. De moins en moins de gens portent un masque, je le vois partout. Et donc, nous verrons les conséquences de tout cela , dit-il.

Roger Melanson précise qu’il continue de porter un masque dans les endroits publics et espère qu’un autre variant ne fera pas son apparition, car selon lui, cela serait risqué et dangereux .

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, lors d'une visite à Ottawa le 16 décembre 2019. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Blaine Higgs, pour sa part, tente de minimiser le fait que la province se trouve en tête de liste au pays quant au taux de positivité à la maladie.

Je suppose que si l’on considère les hospitalisations, le taux de mortalité lié à la COVID-19, et sans tenir compte des autres facteurs atténuants associés au virus, à l’heure actuelle, nous voyons des symptômes de la COVID-19 qui ressemblent davantage à ceux d’un rhume ou d’autres maladies semblables , explique-t-il.

Un accès aux tests PCR test d'amplification en chaîne par polymérase très restreint

Le Nouveau-Brunswick fait partie des provinces qui restreignent le plus l’accès aux tests PCR, qui sont réservés aux personnes les plus vulnérables.

Par exemple, la province a effectué moins de la moitié des tests que la Nouvelle-Écosse a faits, par 100 000 habitants, au cours de la même période.

Selon les plus récentes données du ministère de la Santé, un total de 2369 nouveaux cas de la maladie ont été signalés entre le 1er et 7 mai, dont 1338 cas confirmés par test PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase .

Il s'agit d'une légère baisse comparativement aux données de la semaine précédente, mais rappelons que les Néo-Brunswickois ne sont plus obligés de déclarer une infection à la COVID-19.

D'après les informations de CBC