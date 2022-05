L’entente sur la pêche de subsistance ne satisfait pas complètement Lennox Island

La cheffe de la Première nation de Lennox Island, Darlene Bernard, ne se dit pas complètement satisfaite de l’entente établie avec le ministère des Pêches et des Océans sur la pêche au homard.

Selon elle, les conditions imposées à sa communauté ne répondent pas à tous leurs besoins.

« Nous ne sommes pas heureux à 100 %, mais je suis optimiste. » — Une citation de Darlene Bernard, cheffe de la Première nation de Lennox Island

Les Autochtones de Lennox Island voulaient mettre à l’eau 1000 casiers à homard dans la zone 24, où se trouve leur communauté, sur la côte nord de l’île.

En raison de l’entente établie avec le ministère jeudi, ce nombre de casiers a dû être divisé entre deux régions.

L’une d’entre elles, la zone 25, se situe sur la côte sud-ouest de l’île, à plusieurs kilomètres de la communauté de Lennox Island.

Le port de pêche de Lennox Island accueille des dizaines de bateaux chaque jour durant la saison de pêche. Photo : Julien Lecacheur

Selon Darlene Bernard, sa communauté aurait pu insister sur une augmentation du nombre de casiers au large de la côte nord.

Cependant, la cheffe autochtone considère qu’il est préférable d’accepter ces conditions, car cette entente permettrait de protéger les Autochtones et leur matériel de pêche.

Cela signifie que nous pouvons sortir, pêcher et ne pas être harcelés par les agents de Pêches et Océans ou par d’autres pêcheurs non autochtones , ajoute-t-elle.

Sans l’approbation du fédéral, les pêcheurs autochtones risquaient d’écoper d'une amende et de voir leur équipement saisi par des agents du ministère.

Les premiers homards issus de la pêche de subsistance ont été débarqués le lundi 9 mai, au port de Lennox Island. Photo : Julien Lecacheur

Une entente provisoire

L’entente entre Ottawa et Lennox Island est un arrangement provisoire qui permet le déroulement pacifique de la pêche autochtone de subsistance, selon le ministère des Pêches et des Océans.

Les pêcheurs de cette communauté autochtone de l’île pourront pêcher un maximum de 300 casiers à homard dans la zone de pêche 24 pendant le reste de la saison printanière.

Un maximum de 700 casiers pourrait aussi être lancé à la mer dans la zone 25 pendant la saison d’automne 2022.

Pour Darlene Bernard, l’accord conclu avec sa communauté représente un premier pas vers une pêche autochtone plus élargie sur le territoire de l’île et une preuve de leadership de la part de Pêches et Océans.

La communauté de Lennox Island avait démarré sa saison de pêche le 7 mai sans l’approbation du fédéral.

Un plan pour la pêche dans la zone 25

Dans un communiqué de presse envoyé aux médias vendredi, l’Association des pêcheurs non autochtones de l’île a salué l’entente établie avec Lennox Island.

L’organisme souhaite néanmoins qu’un plan pour le déploiement de cet accord dans la zone 25 soit élaboré.

L’évolution de ce dossier rend encore plus nécessaire une discussion avec la Première nation de Lennox Island, le ministère des Pêches et des Océans, la province de l’Île-du-Prince-Édouard et l’Association des pêcheurs de l’île quant à la façon dont cet accord sera mis en œuvre, écrit l’organisme dans cette déclaration.