J’écrivais beaucoup de chansons d’amour tristes dans le passé, mais maintenant, mes sujets, c’est plus le féminisme [et] comment s’émanciper d’un amour toxique et retomber en amour avec soi-même , souligne l’artiste révélée au grand public sous le nom de Flora Stein à La Voix, en 2020.

Née d’un père mexicain et d’une mère québécoise, Flora chante à la fois en anglais, en espagnol et en français dans les quatre pièces figurant sur Reinacimiento.

L'artiste gatinoise, Flora. Photo : Kelly-Ann Daigle

Je voulais mettre de l'avant mes origines mexicaines [et] le métissage culturel. Je pense que c’est quelque chose qui mérite d'être vu au Québec , fait valoir celle que les téléspectateurs ont aussi vue et entendue au sein du clan Flores à la deuxième saison d’Un air de famille, en 2013. On parle anglais, français et espagnol chez moi. Ça fait partie de mon bagage.

« Depuis mon passage à La Voix et grâce au support que j’ai eu des gens de Gatineau, je me suis sentie comme si je pouvais me laisser aller. Je me donne le droit d'essayer [de nouvelles choses] et de voir où ça va me mener. » — Une citation de Flora, auteure-compositrice-interprète gatinoise

Un virage pop

Avec ce premier mini-album, l’artiste de 26 ans s’éloigne de ses influences folk et se tourne vers la pop expérimentale , mélangeant différentes sonorités. La pièce Bye Là (Baila) se distingue notamment par ses accents reggaeton.

[En grandissant], mes parents jouaient beaucoup de disco. Ma mère écoutait des balades ; ma sœur, du hip-hop ; et moi, j’ai grandi avec la pop de la radio , se rappelle celle qui habite désormais Montréal. Je ne pouvais pas me permettre de rester dans un seul style musical. J’ai envie de toucher à tout.

« J’ai une image très dynamique, colorée et joyeuse, mais j’ai quand même une profondeur. Toutes mes chansons ont une signification importante. Je suis plus que juste une fille souriante et bubbly. » — Une citation de Flora, auteure-compositrice-interprète gatinoise

L’importance de la famille

Née de parents musiciens, l’auteure-compositrice-interprète a pu compter sur l’aide de sa famille lors de la conception de Reinacimiento.

La chanson La Bruja, dont les paroles sont majoritairement en espagnol, a notamment été écrite avec son père, Ramon Flores.

C’est un grand parolier. Il me nourrissait de bonnes idées [et] ça m’a satisfait aussi parce que, des fois, j’apportais des choses et il me disait : "Wow, c’est tellement beau ce que tu as dit", [alors que] je ne suis pas fluide en espagnol. Il y a vraiment une complicité , raconte l’artiste.

Quant à Wild, la pièce a été créée avec l’aide de sa sœur aînée Cynthia. C’est une chanson plus sassy, avec de l’attitude, et ça allait bien avec sa personnalité , souligne sa cadette.

« Ma famille est toujours là. C’est eux qui me permettent de croire [en moi] et d’avoir des rêves fous. Ils font partie de moi et seront toujours dans ma musique. » — Une citation de Flora, auteure-compositrice-interprète gatinoise

Flora travaille actuellement sur divers projets, dont un deuxième mini-album, intitulé Living Room Confessions, cette fois aux influences r’n’b et folk, ainsi qu’un extrait de musique house, à paraître au cours de l’été.

Elle souhaite également écrire un projet entièrement en français. C’est ma première langue, alors je trouve ça important de le faire , mentionne-t-elle.

Entre-temps, Reinacimiento est déjà disponible.