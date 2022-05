La CAQ et le PQ ne débattront pas en anglais cet automne

La tenue d'un second débat des chefs télévisé en anglais lors de la prochaine campagne électorale québécoise est remise en question par l'absence annoncée du chef caquiste et premier ministre sortant François Legault et du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

La Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois (PQ) ont fait savoir vendredi qu'ils n'entendaient pas y participer, contrairement au Parti libéral du Québec (PLQ), à Québec solidaire (QS) et au Parti conservateur du Québec (PCQ).

Le parti ministériel invoque des questions d'horaire et d'agenda.

Nous avons décliné les invitations pour deux débats, dont un en anglais , a fait savoir le bureau de François Legault. Le premier ministre participera déjà aux débats organisés par les réseaux TVA et Radio-Canada. Il faut comprendre que chaque débat demande un temps de préparation important et non négligeable.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La cheffe libérale, Dominique Anglade, s'est aussitôt offusquée de ce refus.

Aujourd'hui François Legault tourne le dos à une partie de la population québécoise et c'est déplorable , a-t-elle commenté dans une déclaration transmise à Radio-Canada. Au PLQ nous chercherons toujours à former un gouvernement pour tous les Québécois, pas juste ceux qui votent pour nous.

Paul St-Pierre Plamondon, pour sa part, a annoncé son intention sur Twitter en début d'après-midi, en faisant savoir que son son parti ne participera pas au débat des chefs en anglais .

La langue officielle et commune au Québec est le français , a fait valoir le chef péquiste, ajoutant qu'il restera disponible pour répondre aux questions des journalistes anglophones .

Notre campagne au Parti québécois va porter sur la pérennité de la langue française, donc il y a vraiment pour nous une question de cohérence , a-t-il expliqué par la suite en entrevue à Radio-Canada.

« Les institutions au Québec ne peuvent pas toutes fonctionner en bilingue si on veut donner une chance à la langue française. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Le débat des chefs en anglais doit théoriquement avoir lieu à la nouvelle Maison de Radio-Canada le 20 septembre prochain, soit deux semaines avant le jour du vote. La joute, d'une durée prévue de 90 minutes, est organisée par un consortium composé de CBC, CTV, Global et CJAD.

Un tel débat télévisé avait eu lieu en 2018 pour la première fois de l'histoire du Québec à l'initiative du même consortium, auquel s'était greffé le quotidien The Gazette.

Ce précédent – dont la tenue avait été dénoncée par des groupes comme Impératif français – avait été créé avec la participation de François Legault, de Philippe Couillard (PLQ), de Jean-François Lisée (PQ) et de Manon Massé (QS).

Avec le recul, ce n'était pas une expérience très concluante en termes de fluidité des débats , se souvient M. St-Pierre Plamondon.

D'autres débats en anglais avaient été tenus dans le passé, mais jamais sous format vidéo. La joute précédente, en 1985, avait été diffusée uniquement à la radio avec la participation du chef péquiste et premier ministre sortant Pierre-Marc Johnson et du chef libéral Robert Bourassa, qui avait finalement été élu.

Le débat aura-t-il lieu quand même?

Le consortium de médias qui organise le débat cette année n'a pas encore fait de déclaration à la lumière de ces refus. On ne sait donc pas encore si la joute aura simplement lieu sans MM. Legault et St-Pierre Plamondon.

Dans tous les cas, au moins deux autres débats – en français ceux-là – sont organisés cet automne, soit celui de TVA, le 15 septembre, et celui de Radio-Canada, le 22 septembre.

Le chef du PCQ, Éric Duhaime, a été invité à participer aux deux événements en raison de sa position dans les sondages, et ce, même si la formation n'a jamais réussi à faire élire un candidat. Une seule députée conservatrice siège actuellement au Parlement. Il s'agit de Claire Samson, qui a été exclue du caucus caquiste l'an dernier.

Sa réaction à la décision de François Legault de ne pas participer au débat en anglais a été pour le moins mordante.

Après avoir divisé les Québécois entre essentiels et non essentiels, entre vaccinés et non-vaccinés, entre croyants et laïcs, François Legault tente maintenant de nous diviser entre francophones et anglophones , a-t-il tweeté vendredi. Ce premier ministre n’est pas à la hauteur de sa fonction.

« Je suggère qu’on installe deux chaises vides pour les chefs du PQ 1.0 et celui du PQ 2.0, pendant que Mme Anglade, M. Nadeau-Dubois et moi débattrons et parlerons aux Anglo-Québécois le 20 septembre prochain. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

À Québec solidaire, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole du parti, qui a été désigné l'an dernier pour participer aux débats des chefs – et occuper la fonction de premier ministre advenant l'élection d'un gouvernement dirigé par QS.

Nous avons déjà dit que nous participions au débat, les événements d'aujourd'hui ne changent rien , a fait savoir vendredi la coordonnatrice des communications du bureau national de la formation politique, Gabrielle Brais-Harvey.

À lire aussi : Des députés libéraux fédéraux à la manifestation contre le projet de loi 96

Avec les informations d'Alex Boissonneault