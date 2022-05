Les masques tombent, une barrière en moins entre personnel et clientèle dans les commerces

Les Québécois ne porteront plus le masque dans les lieux publics à partir de samedi. Contraints de le porter depuis deux ans pour se prémunir contre les assauts de la pandémie, les citoyens sont soulagés de faire tomber leur masque. Cette nouvelle est accueillie positivement chez les commerçants et autres établissements.

La nouvelle est accueillie à bras ouvert par le copropriétaire de La Brasserie et de la Cage de Trois-Rivières, Cédric Bournival, pour qui la terrasse était déjà bondée vendredi midi. Selon lui, c'est l'occasion de tourner la page sur une période plus sombre pour les restaurateurs...notamment en raison des fermetures répétées qui ont fait mal.

Même réaction du coté du propriétaire des bars La P'tite Grenouille et L'infidèle de Trois-Rivières, Alexandre Brouillette qui affirme qu'il s'agit d'un soulagement tant pour lui, que pour son personnel qui devait en tout temps porter le masque, afin de se plier aux exigences de la santé publique. Selon lui, les employés seront plus confortables de travailler sans masque.

M. Brouillette avoue avoir eu parfois de la difficulté à gérer sa clientèle composée majoritairement de jeunes. Ils gardaient difficilement leur masque au sein de l'établissement, confie-t-il. Désormais, la clientèle est libre de son choix quant au fait de porter ou non le masque.

Cette nouvelle a les vertus de remonter le moral et aussi de laisser voir les sourires des collègues autant que des clients dit avec joie le propriétaire des bars La P'tite Grenouille et L'infidèle de Trois-Rivières.

Une barrière entre le personnel et la clientèle

De son côté la copropriétaire Café Aux Cinq Sœurs de Sainte-Thècle, Roxanne Monfette célèbre cette nouvelle en offrant du café gratuitement à ses clients le samedi 14 mai.

Il s'agit pour elle de souligner la fin d'une étape difficile qu'est le port constant du masque. Pour elle, ce sera désormais des rencontres plus chaleureuses entre collègues et clients. Le masque autant que le plexiglas constituait une sorte de barrière entre le personnel et la clientèle, souligne-t-elle. Cela affectait les rapports, dit-elle.

Le masque restera cependant obligatoire dans les établissements de santé et les transports en commun. Il est recommandé par la santé publique pour se prémunir contre la COVID-19 et les autres virus respiratoires.

Avec les informations de harles-Antoine Boulanger