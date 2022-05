La Municipalité de Pointe-Lebel reprend en main sa situation financière

La situation se redresse dans la Municipalité de Pointe-Lebel, après avoir connu un climat conflictuel et d’importants retards dans la mise à jour des états financiers de la Ville. Les états financiers de 2020 ont été déposés cette semaine et ceux de 2021 le seront d’ici le mois de juillet.

Le maire de Pointe-Lebel, René Labrosse, présentement en congé de maladie, est rassuré de voir la situation s’améliorer.

Ça n’avait pas été fait et il y avait déjà du retard à ce niveau-là. En déposant les états financiers, on peut aussi envoyer les comptes de taxes. Il reste beaucoup de travail à faire, mais tranquillement ça regarde bien , se réjouit M. Labrosse.

La mairie a également embauché un directeur général par intérim, le temps que le directeur général revienne lui aussi d’un congé maladie. C’est Xavier-Émile Kauffmann qui a accepté de relever le défi. Il est en poste depuis le 3 mai.

« On peut dire que ça s’est grandement amélioré. » — Une citation de Xavier-Émile Kauffmann, directeur général par intérim de la Municipalité de Pointe-Lebel

On a mobilisé ici les élus et ils ont été d’accord de mettre l'emphase pour que ce compte de taxes sorte. Et vous comprendrez que ce n’est pas si simple, ce n’est pas le fait d’appuyer sur une touche qui imprime le compte de taxes. Il faut des gens qui réévaluent le compte de taxes , explique-t-il. Xavier-Émile Kauffmann dit être prêt à rester en poste aussi longtemps qu’il le faudra pour améliorer la situation.

Le directeur général de la Municipalité de Pointe-Lebel, Xavier-Émile Kauffmann. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

En janvier, le maire René Labrosse dénonçait un climat conflictuel au sein de son conseil municipal. Il avait demandé la mise sous tutelle de la Municipalité, ce que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) n’avait pas jugé nécessaire.

Des solutions attendues

Le mois dernier, une juge administrative a été nommée par la Commission municipale du Québec (CMQ) pour être observatrice à la Municipalité de Pointe-Lebel. La juge a depuis effectué plusieurs rencontres avec la mairie afin de produire un rapport avec des recommandations pour une meilleure gestion.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation n’a pas voulu accorder d’entrevue sur le sujet, mais il confirme par courriel que le travail du MAMHministère des Affaires municipales et de l’Habitation poursuit son cours à Point-Lebel.

À lire aussi : Pointe-Lebel sous l’observation de la Commission municipale du Québec

Une coordonnatrice en redressement financier à la Direction de l’accompagnement et des finances municipales (DAFM) du ministère, Guylaine Tremblay, a été mandatée en avril afin d’accompagner la Municipalité de Pointe-Lebel.

Après avoir identifié les problématiques de gestion financière de la Municipalité, Guylaine Tremblay va entre autres proposer des pistes de solution pour régler la situation financière de Pointe-Lebel.

Avec les informations de Camille Lacroix