Un peu plus de 1 M$ pour connecter la MR de Saint-Laurent à l’Internet rapide

Le gouvernement fédéral injecte 1 045 800 $ pour permettre à environ 1160 foyers de Saint-Laurent, de Twin Lakes, de Laurentia Beach et d'Oak Point de bénéficier de remboursements pour les frais d'installation et de raccordement au réseau Starlink.

Cette entreprise exploite une constellation de satellites déployée et gérée par SpaceX, qui appartient au milliardaire Elon Musk, et qui est en mesure de fournir de l’Internet haut débit dans plus d’une trentaine de pays.

Les habitants de tous les villages peuvent obtenir le remboursement en s’adressant à la Municipalité rurale de Saint-Laurent. Les clients de Starlink devront tout de même payer les frais mensuels du service.

Dans la municipalité rurale, qui s’étend le long du lac Manitoba, le service Internet a toujours été mauvais, voire inexistant, selon la préfète de Saint-Laurent, Cheryl Smith. Cela a entraîné des problèmes économiques et a nui à la rétention des résidents dans le secteur.

C’est indispensable. Ce n’est plus un luxe. C’est quelque chose qui change la vie, et les gens en ont besoin pour leur usage quotidien , dit Mme Smith.