Prendre une pause des écrans en famille pendant 24 heures

Est-ce possible de demander à une famille de prendre une pause des écrans pendant 24 heures, surtout un dimanche? C’est le pari que fait l’organisation Capsana avec l’événement PAUSE le 22 mai prochain, et avec un incitatif de choix : la possibilité de gagner 2500 $ pour des vacances au Québec.

Les familles sont invitées durant la journée à délaisser les écrans de toutes sortes – tablette, téléphone, télévision et ordinateur – pour faire des activités de loisirs.

Cette journée est organisée pour faire réfléchir les gens à leur utilisation des écrans. En effet, après le même événement l’an dernier, un sondage avait été envoyé aux personnes participantes. 60 % d’entre elles ont déclaré utiliser leurs écrans par automatisme.

Un usage plus conscient est avant tout un usage sur lequel nous avons le contrôle et qui nous fait du bien, qui nous satisfait. C'est un usage qui nous apporte du positif tant sur le plan relationnel que personnel et que dans nos apprentissages, et qui ne nous procure pas cette sensation de vide ou de malaise une fois les écrans posés , explique Mme Caroline Fitzpatrick, professeure agrégée au Département de l'enseignement au préscolaire et au primaire à l'Université de Sherbrooke et membre du comité de spécialistes de PAUSE.

Pour encourager les gens à s’inscrire en ligne au défi  (Nouvelle fenêtre) , plusieurs conseils sont offerts par PAUSE, notamment celui d’en discuter en famille et de planifier la journée pour faire des activités comme cuisiner, relaxer, dessiner, bricoler, jardiner ou faire des activités sportives.

L’une des manières de réussir à se tenir loin des écrans est de les ranger dans un tiroir pour la journée. Loin des yeux, loin du coeur!

Capsana est une organisation à vocation sociale de la Fondation ÉPIC, liée à l'Institut de Cardiologie de Montréal, et de la Fondation PSI, de l’Ontario.