Première bande-annonce de la série Netflix Resident Evil dévoilée

Le géant de la diffusion en continu Netflix a dévoilé de premiers extraits de la très attendue série télé Resident Evil, basée sur le jeu vidéo d’horreur et de survie du même nom. Et les images apocalyptiques, remplies de zombies (dont des chiens), promettent de faire honneur à l’éditeur du titre Capcom.

La série à venir cet été se déroule sur deux lignes temporelles et deux lieux – d’abord en 2022, à New Raccoon City, et l’autre en 2036, dans Londres en ruines.

Dans l’époque actuelle, on suit le personnage d’Albert Wesker, interprété par Lance Reddick, un travailleur de l’Umbrella Corporation, la firme derrière le virus T, qui menace de détruire la planète. Or, cette entreprise de produits pharmaceutiques se présente toujours comme bienveillante pour le public.

Or, on apprend qu’en 2036, Jade Wesker (Ella Balinska), l’une des filles d’Albert Wesker, fait partie des seules 15 millions de personnes qui restent sur Terre et tente de survivre à l’apocalypse de zombies. Tout en cherchant sa sœur disparue, elle doit aussi se faire à l’idée que sa famille, ainsi qu’ Umbrella Corporation, sont à l’origine de ce sombre héritage pour la planète.

Les fans de Resident Evil devraient trouver leur compte dans cette série télé, notamment en raison de nombreux clins d'œil aux jeux vidéo – dont un chien zombie –, mais aussi par son genre horreur, mis à l’avant-plan selon les images dévoilées.

Ce n’est pas la première fois que la série de jeux vidéo Resident Evil est adaptée au petit écran. Dans la dernière année, la production animée Resident Evil: Inifinite Darkness, a aussi été diffusée sur Netflix.

Le lancement de la série, dont la saison compte huit épisodes, est prévu le 14 juillet sur Netflix.