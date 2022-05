Le projet de hangar multiservice à l’aéroport de Rouyn-Noranda sur la glace

La Ville de Rouyn-Noranda a été forcée d’annuler l’appel d’offres pour la construction de son hangar multiservice à l’aéroport, ce qui occasionne de nouveaux délais et force la mise sur pause du projet.

La zone déterminée pour la construction du hangar multiservice dans l’appel d’offres initial n’est pas compatible avec les réseaux de surveillance de Nav Canada. La Ville précise que le hangar aurait entravé la visibilité directe de la station d'information de vol sur les surfaces opérationnelles. Il y aurait un blocage du signal vers les aéronefs en route.

L'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

La mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuelle Ramsay-Houle, confirme qu’un nouvel appel d’offres doit être rédigé.

Le projet de hangar multiservice est subventionné en grande partie par l'Initiative du transport aérien régional (ITAR), pilotée par Développement économique Canada, soit une contribution de 15 millions de dollars. Le gouvernement fédéral désirait favoriser l’accès au transport aérien et soutenir les écosystèmes régionaux de transport aérien fragilisés par les répercussions économiques de la pandémie.

La mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuelle Ramsay-Houle. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Le programme de subvention nous contraignait dans un délai très restreint. On a des validations à faire au niveau politique. C’est certain que ça ajouterait des délais. On est vraiment dépendant de la subvention de Développement économique Canada , explique la mairesse suppléante, Samuelle Ramsay-Houle.

L’utilisation du hangar multiservice Le hangar multiservice servirait à des avions de clients qui arrivent à l’aéroport de Rouyn-Noranda et qui ne désirent pas laisser leur appareil à l’extérieur, notamment l’hiver. Une telle infrastructure pourrait permettre de limiter les coûts de déglaçage. Des avions avec une portion cargo pourraient aussi être entreposés.

L’organisme gouvernemental exigeait initialement que la construction soit débutée avant le 11 novembre 2021 et finalisée au plus tard le 31 mars afin que la Ville préserve la subvention.

Par courriel, Développement économique Canada nous répond que son appui financier à la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre de l’ITAR restera donc inchangé sous réserve que les projets pour lesquels il a été consenti soient réalisés d’ici le 31 mars 2023. DEC s’assure d’un suivi rigoureux des projets, mais n’intervient pas dans la gestion interne de ses clients.

Les premières discussions entourant la construction d’un hangar multiservice à l’aéroport de Rouyn-Noranda remontent à il y a plus de dix ans, soit 2009.