La Cour suprême statue que l’intoxication extrême est une défense valide en cour

Ce jugement rendu par le plus haut tribunal du pays a pour effet d'invalider l'article 33.1 du Code criminel.

L'une des causes sur lesquelles la Cour s'est penchée dans cette affaire est celle de Matthew W. Brown, un jeune Albertain qui avait violemment attaqué une femme, le 12 janvier 2018 à Calgary, lui causant des lésions permanentes.

Ces actes avaient été perpétrés alors que M. Brown était sous l'effet de l'alcool et de drogues hallucinogènes. Face aux accusations de voies de fait graves qui pesaient contre lui, l'accusé avait plaidé non coupable pour cause d'automatisme, c'est-à-dire que ses facultés étaient affaiblies au point où il ne contrôlait plus ses actes.

Dans sa décision, unanime et lourde de conséquences, la Cour suprême statue que cette défense d'intoxication extrême est valide dans les cas de crimes violents. Pour le tribunal, l'intention de s'intoxiquer ne peut être substituée à l'intention de commettre un crime violent. En d'autres termes, une personne qui a l'intention de s'intoxiquer n'a pas nécessairement l'intention de perpétrer un crime.

Ce jugement a donc pour conséquence de rétablir le verdict d'acquittement rendu en première instance en faveur de Matthew Brown.

De plus, le jugement des plus hauts magistrats invalide l'article 33.1 du Code criminel, selon lequel l'intoxication volontaire, qui rend une personne incapable de se maîtriser consciemment ou d'avoir conscience de sa conduite, ne constitue pas une défense valide en cour.

Rédigé par le juge Nicholas Kasirer, le jugement stipule que cet article du Code criminel viole la Charte des droits et libertés d'une manière qui ne peut se justifier dans une société libre et démocratique, et qu'il est donc inconstitutionnel.

La Cour suprême s'est également penchée sur deux autres causes : celles de David Sullivan et de Thomas Chan, deux Ontariens qui avaient commis – séparément – des crimes violents dans leur province. Ces deux hommes avaient contesté leur verdict de culpabilité devant la Cour d'appel de l'Ontario.

Dans le cas de Thomas Chan, il aura droit à un nouveau procès. David Sullivan, quant à lui, est acquitté.

Intervention souhaitée du Parlement

Dans son jugement, le juge Kasirer enjoint le Parlement canadien à songer à de nouvelles dispositions afin que les personnes extrêmement intoxiquées qui commettent des crimes violents puissent être tenues responsables de leurs actes. Et ce, souligne le magistrat, parce que la protection des victimes de crimes violents, les femmes et les enfants notamment, constitue un objectif social urgent et réel .

Avec les informations de Louis Blouin