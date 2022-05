La juge au procès de Jacob Hoggard s’excuse pour la diffusion d'une vidéo par erreur

AVERTISSEMENT : Ce texte contient des informations explicites qui pourraient affecter les personnes qui ont subi des violences sexuelles ou qui connaissent quelqu'un qui en est victime.

L'artiste de 37 ans du groupe Hedley est accusé de contacts sexuels inappropriés à l'égard d'une mineure et d'agressions sexuelles ayant causé des blessures contre la même adolescente et une adulte.

L'erreur s'est produite mercredi lors du contre-interrogatoire de la seconde plaignante dans cette cause.

La défense avait présenté un extrait vidéo d'une entrevue en noir et blanc d'une femme, qui affirme qu'elle a pris du temps à se remettre d'une opération chirurgicale après avoir rencontré l'accusé (on présume que c'est lui à ce moment-là, NDLR) .

L'avocate de la défense, Megan Savard, contre-interroge à la barre la plaignante numéro 2 mercredi. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

La plaignante avait affirmé que ce n'était pas elle dans cet extrait, même s'il était question à ce moment des plaidoiries des lacérations vaginales qu'elle avait dit avoir endurées après le viol présumé du 22 novembre 2016.

Les voix des deux extraits vidéos ont été altérées, mais celle de l'extrait en noir et blanc ressemble davantage à une voix d'homme.

La déclaration de la plaignante avait semé la confusion en cour, si bien que le bon extrait de l'entrevue que la plaignante avait accordée à CBC, en couleur cette fois, a été projeté à la cour.

Nouvelles instructions au jury

Dans son discours d'ouverture au jury, la juge Gillian Roberts, de la Cour supérieure de l'Ontario, explique que l'extrait en noir et blanc n'aurait jamais dû être soumis comme pièce à conviction dans ce procès.

Elle ajoute que ce qui y est dit n'a absolument rien à voir avec les allégations auxquelles l'accusé fait face.

Cet extrait vidéo vous a été présenté par erreur. Ni la Couronne ni la défense n'étaient au courant, parce qu'elles pensaient qu'il s'agissait de la même personne et que ce n'est que par la suite qu'elles se sont aperçues de l'erreur , dit-elle.

Le chanteur Jacob Hoggard plaide non coupable à trois accusations de nature sexuelle à l'ouverture du procès le 4 mai 2022. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

La magistrate ajoute que l'erreur est humaine et que les procès ne sont pas à l'abri de telles méprises .

Elle s'est abstenue de dire si l'homme dont il est question dans le mauvais extrait est l'accusé Jacob Hoggard et elle a prié les jurés de ne jamais tenir compte de ce qu'ils ont entendu lors de leurs délibérations à venir.

Elle assure au jury qu'elle a formulé des excuses à la plaignante numéro 2 juste avant le début de l'audience de ce matin. Après ces nouvelles instructions, la défense de l'accusé a repris son contre-interrogatoire de la témoin à charge.

Fin du contre-interrogatoire

L'appel téléphonique entre la femme et l'accusé est au cœur des plaidoiries. À l'époque, elle avait communiqué avec l'accusé à son retour de Toronto, où elle dit qu'elle a été violée dans un hôtel du centre-ville.

La plaignante avoue qu'elle n'a jamais eu recours à des points de suture à son retour à Ottawa lorsqu'elle est allée voir le médecin, contrairement à ce qu'elle avait dit au chanteur au téléphone.

Elle affirme aussi qu'elle a bien menacé le chanteur de recourir aux services d'un avocat, même si elle lui a menti en disant qu'elle travaillait à l'époque dans un cabinet juridique.

Je pensais que j'obtiendrais des excuses de sa part et que nous pourrions alors tourner la page , poursuit-elle.

La procureure de la Couronne, Jill Witkin, interroge à nouveau à la barre vendredi la plaignante numéro 2 à la fin du contre-interrogatoire. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Elle admet aussi que le langage qu'elle utilise lors de cet appel n'a rien de romantique et qu'elle y parle de façon explicite et vulgaire.

Oui, nous nous étions entendus pour coucher ensemble et il ne s'agissait que d'une histoire d'un soir et non pas le début d'une liaison amoureuse , explique-t-elle.

La femme reconnaît enfin qu'elle était souvent en communication avec l'accusé sur différents réseaux sociaux avant de se rendre à Toronto.

La défense lui soumet ensuite le message texte qu'ils se sont échangé juste avant l'appel téléphonique de Jacob Hoggard.

La plaignante reconnaît qu'elle ne l'a pas accusé de l'avoir violée, mais qu'il a plutôt dépassé les bornes dans la chambre de l'hôtel.

Devant les incompréhensions de l'accusé au sujet de ce qu'elle avance, elle lui répond alors qu' [elle] exagère peut-être et qu'il ne devrait pas s'inquiéter .

Durant le droit de réplique de la Couronne, la plaignante affirme d'abord qu'elle ne savait pas que la conversation était enregistrée et reconnaît qu'elle n'a jamais utilisé le mot viol dans cet échange.

Elle ajoute que le fait d'entendre la conversation téléphonique près de six ans plus tard a été traumatisant : Je n'aime pas le ton calme de sa voix après l'expérience horrible qu'il m'a fait vivre , conclut-elle.

La juge lui a demandé de prendre soin d'elle en la remerciant pour son témoignage.