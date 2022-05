La direction du Cégep de Sherbrooke change de main

Éric Gagné a accepté ce nouveau mandat avec enthousiasme. Il souhaite poursuivre dans la même veine que sa prédécesseure, et venir consolider ce qui est déjà en place.

« Les défis sont grands, surtout dans le contexte pandémique et post-pandémique, mais ce sont des défis stimulants! » — Une citation de Éric Gagné, directeur général du Cégep de Sherbrooke

Après une consultation auprès de la communauté collégiale, le nouveau directeur général a compris qu'elle souhaitait une continuité de ce qui existait avant son arrivée. Il affirme qu'il comprend bien les enjeux de l’enseignement supérieur, et veut conserver le même positionnement que l'ancienne directrice Marie-France Bélanger.

« Puisque ça fait sept ans que je suis à la Direction des études, que je travaille quotidiennement avec la direction générale, je pense que j’incarne la continuité [...], je sens que je vais être capable de bien servir le collège dans cette position-là » — Une citation de Éric Gagné, directeur général du Cégep de Sherbrooke

Éric Gagné cumule plus de 30 ans d'expérience dans le milieu de l’enseignement supérieur. Il a notamment travaillé comme chargé de cours et conseiller pédagogique à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Par la suite, il s'est dirigé vers le Cégep, et a agi comme directeur de l’enseignement et des programmes pour le secteur des techniques biologiques et de la santé. Plus récemment, il occupait un poste à la direction des études de l'établissement.

Qu’en est-il des inscriptions pour l’automne 2022?

Selon Éric Gagné, les inscriptions sont en baisse au Cégep de Sherbrooke. Nous souhaitons mettre en place des mesures de soutien aux étudiants [pour pallier ce problème] et pousser les choses, être proactif afin de comprendre pourquoi les jeunes s'intéressent moins aux études supérieures.

Avec un taux de chômage très bas, Éric Gagné croit qu’il serait possible d'offrir des occasions de travailler aux étudiants directement dans leur domaine d'étude, et de modifier la façon dont l'enseignement est proposé.

Le mandat de cinq ans d'Éric Gagné débutera le 23 juin prochain. Marie-France Bélanger aura occupé le poste pendant près de 36 ans, avant de prendre sa retraite.