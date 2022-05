Le regroupement Terre précieuse réclame la démission du dg d’IDE Trois-Rivières

Sur les ondes de Radio-Canada, Mario De Tilly a qualifié les opposants au projet d'agrandissement du parc industriel Carrefour 40-55 de groupuscules faisant preuve de dictature écologique.

Invité à l’émission Toujours le matin, le porte-parole de la coalition, Charles Fontaine, a révélé que des excuses publiques ont d’abord été demandées. On nous a répondu que, on s’excusait, mais pas vraiment, si le chapeau faisait, fallait le porter. Ça, pour nous, c’est carrément inacceptable.

Le regroupement considère que les propos tenus par le directeur général ne sont pas dignes de la fonction qu’il occupe. L’individu comme tel peut avoir droit à ses opinions, sauf que quand on est un haut fonctionnaire comme ça, il faut absolument que ses propos soient dignes, qu’on reste dans le respect , allègue le porte-parole.

Pour Charles Fontaine, la tenue d’un référendum sur le projet d’agrandissement fait dévier le débat. On est en train de poser des questions qui sont tout à fait intéressantes, comment on veut penser notre gouvernance, comment on veut pouvoir s’adresser, les citoyens avec nos élus. Sauf que la question en jeu, c’est celle de la destruction des milieux humides. On est en train d’éclipser cette question-là.

Le porte-parole soutient que l’organisation n’est pas contre le développement économique et que s’il s’oppose au projet c’est parce qu’il s’inscrit à l’encontre du développement durable.

Mario De Tilly n’a pas voulu accorder d’entrevue.