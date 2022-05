Les Remparts ont rendez-vous avec l’Océanic en 2e ronde

Championne de la saison régulière, la troupe de l’entraîneur Patrick Roy était en attente depuis lundi de l’identité de son prochain adversaire et peu de gens auraient misé sur l’Océanic.

C’est que la jeune équipe rimouskoise avait rendez-vous en première ronde des séries avec les puissants Sea Dogs de Saint-Jean qui avaient conclu la saison régulière sur une formidable séquence de 15 victoires consécutives. Qu’à cela ne tienne, l'Océanic a eu raison des Sea Dogs en cinq rencontres, remportant le match ultime 4-3 en prolongation, jeudi soir à Saint-Jean.

Les Sea Dogs deviennent la première équipe hôte de la Coupe Memorial à perdre dès le premier tour des séries éliminatoires depuis les Pats de Regina, en 2018. L’équipe néo-brunswickoise aura tout de même son laissez-passer pour le carré d'as canadien, mais devra maintenant attendre 38 jours avec sans jouer.

Rappelons que Saint-Jean avait été préféré à Québec comme hôte de la Coupe Memorial 2022.

Les Remparts (51-15-2) peuvent toutefois encore se qualifier pour le tournoi en remportant la Coupe du Président et le chemin semble soudainement un peu plus dégagé dans le tableau des séries de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Les diables rouges devront tout de même se méfier de l’Océanic (33-26-9), qui a vaincu Québec à trois reprises en huit affrontements cette saison et qui voudra certainement jouer les trouble-fêtes à nouveau.

Le premier match de la série Remparts-Océanic aura lieu dimanche soir, à 19 h, au Centre Vidéotron.