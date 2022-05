Chantiers routiers : des entraves prévues sur le boul. Bertrand-Fabi et la 12e Avenue Nord

Les automobilistes des secteurs Rock Forest et Fleurimont devront s'armer de patience la semaine prochaine. Des travaux importants auront lieu sur deux artères majeures : le boul. Bertrand-Fabi et la 12e Avenue Nord.

Les travaux de la 12e Avenue Nord auront lieu entre les deux entrées du CHUS - Hôpital Fleurimont. Ils commenceront lundi matin pour se terminer le lendemain, en fin d'après-midi. Ce sont des travaux de raccordements d'égouts qui forcent la fermeture de deux des quatre voies de circulation. Les gens qui doivent se rendre à l'hôpital sont invités à utiliser l'entrée de la rue James-Quintin.

Le chantier du boul. Bertrand-Fabi s'effectuera devant le cinéma Galaxy, et commencera pour sa part dès 6 h mercredi. Ces travaux, qui visent à raccorder l'aqueduc et des égouts, se termineront le lendemain en fin de journée.

Des travaux de raccordement d'égouts et d'aqueduc auront lieu mardi prochain sur le boul. Bertrand-Fabi à la hauteur du cinéma Galaxy. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Pendant la durée des travaux, une seule voie de circulation sera accessible dans chaque direction. Toutefois, les trottoirs et la piste cyclable seront fermés. Les piétons et les cyclistes devront circuler sur le gazon près du cinéma.

Trois autres chantiers de réfection ont commencé cette semaine sur la rue Cartier, d'Arona et de la Caravelle. La semaine prochaine, les employés de la Ville reconstruiront un trottoir de la rue Verdun, en plus d'en ajouter un autre entre les rues Parent et Prunier.