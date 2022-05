Le suprarecyclage gagne en popularité, mais de quoi s’agit-il?

De plus en plus de compagnies à Vancouver misent sur le suprarecyclage, l'un des principes de l'économie circulaire. À l'inverse, des méthodes traditionnelles qui dégradent les matériaux pour les revendre à moindre valeur, cette forme de recyclage permet de maximiser l’utilisation de ces déchets et d’en réduire l’empreinte carbone.

Baguettes à usages uniques ou résidu du brassage de l’orge : ces déchets voués aux sites d'enfouissement qui n’ont aucune valeur aux yeux de certains sont une richesse pour d'autres. C’est prendre une ressource et l'utiliser de la meilleure façon possible , explique Marc Wandler, le fondateur de Susgrainable.

Valoriser les déchets

La compagnie utilise la drêche : le résidu du brassage de l’orge, pour produire de la farine suprarecyclée. Celle-ci est alors vendue telle qu’elle ou utilisée pour concevoir des aliments : biscuits, crêpes et pain aux bananes.

Tout le sucre va dans la bière, et toutes les fibres, les minéraux et les protéines, on les recapture pour les réintégrer dans notre diète , affirme le propriétaire de l’entreprise. Un produit qui est donc bon pour notre santé à nous et la santé de la planète , ajoute-t-il.

La drêche, un résidu du brassage de la bière, fini souvent dans les sites d’enfouissement municipaux ou dans les fermes. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

En effet, les résidus sont habituellement compostés ou transportés vers des fermes à l’extérieur de la ville pour nourrir les animaux. En utilisant la drêche à Vancouver, la compagnie dit contribuer à la réduction des émissions de dioxyde de carbone.

Ce type de partenariat profite également aux brasseurs, qui doivent payer pour se départir de ces résidus. Il y a des bénéfices écologiques et des bénéfices économiques , constate Mauricio Lozano, le propriétaire de Faculty Brewing, l’une des brasseries partenaires de Susgrainable. Si quelqu’un prend [la drêche] et ne va pas me faire payer, ça marche! , s'enthousiasme-t-il.

Partenaires locaux

Les partenariats de suprarecyclage sont établis à l'échelle locale. L'entreprise écoresponsable Chop Value fabrique des produits haut de gamme, dont des planches à découper et des objets de décorations, à partir de baguettes usées collectées auprès de restaurateurs de la région.

Soixante-quinze baguettes ont été réutilisées pour la création de chaque sous-verre vendu par Chop Value, une entreprise qui mise sur l’économie circulaire. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

« L'idée est de pouvoir récupérer les baguettes localement, de fabriquer localement et de distribuer localement. » — Une citation de Josephine Kwan, directrice du développement et de la gestion des partenariats, Chop Value

L’entreprise dit recycler environ 345 000 baguettes de bambou par semaine et plus de 10 millions de baguettes par an dans le Grand Vancouver. Plus de 80 000 kilogrammes de carbone sont stockés dans ses produits manufacturés par l’entreprise.

Réduire les émissions de carbone

Plutôt que de miser sur une grosse usine de fabrication, de petites usines de production sont implantées au coeur des villes pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre.

L'engouement pour les produits supracyclés a permis l’ouverture de 11 micro-usines au Canada et à l'étranger.

La micro-usine de Chop Value, à Vancouver, donne une seconde vie aux baguettes utilisées dans les restaurants locaux. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Le consommateur réclame des entreprises qu'elles soient durables et il veut savoir ce qu'elles essaient réellement de faire en termes de croissance , constate Josephine Kwan. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des problématiques environnementales et cherchent à soutenir l'économie circulaire, selon elle.

Avec des informations de Matisse Harvey