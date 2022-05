Le mode d'enquête où la police visait les têtes dirigeantes d'une organisation pour la démanteler est maintenant révolu avec la montée en force des gangs de rue et des jeunes qui adhèrent à leur culture de violence.

Il faut changer notre mode d'écoute sur le terrain. Des petites provocations spontanées sur les réseaux sociaux, qui étaient jadis banales, peuvent finir par une fusillade. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le nombre de saisies d'armes sur des jeunes. Ils portent des armes, des armes à air comprimé... Ils le font soit pour se défendre ou pour impressionner , analyse le chef de la police de Longueuil.

Pour anticiper les actes violents, les policiers doivent maintenant regarder partout : dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les écoles secondaires, dans les prisons, etc.

« La collaboration n'a jamais été aussi bonne entre les corps policiers dans la région de Montréal pour lutter contre la violence armée. Et on va y arriver. À court terme, non, mais à moyen terme, oui. »