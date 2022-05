Retour des rues piétonnes cet été à Québec

La rue Saint-Jean sera la première à être dédiée aux piétons. Dès lundi, il sera interdit de circuler en voiture dans le secteur du Vieux-Québec jusqu’à la mi-octobre, à l’exception des matins. Les autres artères deviendront piétonnes en juin.

Les piétons pourront marcher sur ces rues certains soirs de semaine et durant toutes les fins de semaine. Seules la rue Saint-Jean (Vieux-Québec), la 3e avenue (entre la 10e et la 11e Rue), et la rue Notre-Dame-des-Anges (entre Dorchester et La Cité), seront piétonnes tous les jours.

La rue Saint-Vallier ne fait pas partie de la liste cette année.

Manger sur la rue

Les rues de Québec prendront aussi des airs d’été avec le retour des cafés-terrasses. La Ville maintient un tarif réduit pour les permis pour les restaurateurs qui souhaitent installer ou agrandir leur terrasse.

On retrouve enfin nos terrasses, nos rues festives et toute la créativité de nos commerçants , a déclaré le maire de Québec, Bruno Marchand, dans un communiqué. J’ai confiance que nous nous réapproprierons nos milieux de vie après cette longue période d’attente.

Pour égayer l’été, il sera aussi permis de consommer de l’alcool et faire des BBQ dans les parcs.