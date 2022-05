Gaston Bellemare sera honoré de l’Ordre des arts et des lettres du Québec

Natif de Saint-Étienne-des-Grès en Mauricie, Gaston Bellemare a consacré sa vie à faire connaître la poésie, à la rendre accessible au plus grand nombre et à soutenir les poètes.

Grâce à lui, le petit festival né à Trois-Rivières en 1985 est devenu si grand, qu’il rayonne maintenant à travers le monde. Grâce à la détermination indéfectible de Gaston Bellemare, Trois-Rivières est devenue la première ville à l’extérieur de l’Europe à être nommée Ville en poésie de 2015 à 2018, relève le CALQConseil des arts et des lettres du Québec .

Il a aussi fait partie des fondateurs de la maison d’édition les Écrits des Forges en 1971. Il y a été président pendant 25 ans.

Toutes ces années, il révèle n’avoir jamais profité financièrement de la poésie.

« Je suis bénévole pour la poésie du Québec depuis 1960. Je n’ai jamais pris un sous à la poésie, pour moi c’était important parce que les poètes sont les gens les plus mal payés au monde, les écrivains les plus mal payés au monde et pour moi c’était important ce qu’on faisait comme sous fallait donner ça aux poètes. On a fait ça depuis qu’on a commencé le festival, et j’ai fait ça aussi avec la maison d’édition. »