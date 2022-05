L’ingénieur de Regina Scott Gullacher poursuivi après l’effondrement d'un pont

La municipalité rurale de Clayton a poursuivi Gullacher et deux sociétés qu’il contrôle avec son épouse.

Scott Gullacher est propriétaire des entreprises Can-Struct Systems Ltd., décrite comme une entreprise de construction de ponts , et Inertia Solutions Ltd., qui fournit des services d’ingénierie.

La municipalité de Clayton a allégué que M. Gullacher et ses entreprises ont violé leur contrat parce que le pont était censé durer 75 ans, mais n’est resté debout que quelques heures.

Dans sa poursuite, la municipalité rurale de Clayton réclame des dommages-intérêts pour les coûts de réparation et de remplacement du pont, ainsi que pour la perte d’utilisation du pont.

La poursuite explique qu’ aucun rapport géotechnique n’a été préparé pour déterminer les conditions souterraines sous le pont et que la conception du pont de Can-Struct a demandé l’utilisation de pieux à vis au lieu des pieux aux standards de l’industrie.

L’ingénieur de Regina, Scott Gullacher, fera l’objet d’une audience disciplinaire le mois prochain au sujet de son travail de conception d’un pont qui s’est effondré. Photo : LinkedIn

La municipalité a fourni l’instruction qu’aucune enquête géotechnique ne devrait être faite pour éviter les coûts supplémentaires et les retards, disent Gullacher et Inertia dans leur déclaration de défense.

Inertia admet qu’une partie du pont s’est effondrée, mais nie que sa conception a causé l’effondrement.

De plus, la municipalité rurale a installé du gravier sur le pont à une profondeur de 13 à 16 pouces, avec une profondeur moyenne de 14 pouces, ce qui dépassait de loin la charge spécifiée , selon la déclaration de la défense.

Audience disciplinaire

L’association des ingénieurs APEGSAssociation of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan allègue que Scott Gullacher n’a pas œuvré d’une manière prudente et diligente lorsqu’il a conçu le pont. Elle affirme également que M. Gullacher offrait des services ou des conseils dans un domaine qui ne relevait pas de sa compétence professionnelle.

De plus, l’association estime qu’il n’a pas fait preuve de prudence et de diligence dans la conception des ponts de quatre autres municipalités rurales de la Saskatchewan, soit Scott, Caledonia, Purdue et Mervin. Ces ponts font également l’objet d’une série de poursuites.

Dans une entrevue accordée quelques jours après l’effondrement, le préfet de la municipalité de Clayton, Duane Hicks, a déclaré que certains des piliers sur lesquels le pont a été construit s’étaient effondrés.

M. Hicks révèle que l’ingénieur qui a conçu le pont, Scott Gullacher, n’avait pas fait d’enquête géotechnique sur le lit de la rivière avant d’installer les piliers.

Quelque chose a dû se passer sous terre. Je ne sais pas ce que c’était. Ils ne savent pas ce que c’était. Personne ne sait ce que c’est , explique Duane Hicks.

Avec les informations de Geoff Leo