La grippe contribue à engorger les urgences de Sept-Îles

Vendredi matin, le taux d’occupation à l’urgence de l'hôpital de Sept-Îles était de 270 %. Dans ce contexte, chaque consultation compte. Dans les deux dernières semaines, le nombre de consultations liées à la grippe a explosé, selon la médecin.

« Je dirais que facilement 4 consultations sur 10 sont liées (à la grippe), peut-être même 50 % de nos consultations en ce moment. » — Une citation de Dre Frédérique Roy, chef du service des urgences à l’hôpital de Sept-Îles

C’est sûr que ça rajoute une lourdeur, ces consultations-là, qui ne sont pas inutiles, mais qui sont peut-être précoces, et pour lesquelles souvent les patients vont quitter un peu insatisfaits , raconte la Dre Frédérique Roy.

Après deux années où le virus de l’influenza avait presque disparu des radars, il semble y avoir une certaine méconnaissance des symptômes grippaux, selon elle. Elle dit voir des patients en bonne santé qui se présentent à l’urgence pour des symptômes de toux et de fatigue, alors que ce sont des symptômes classiques de l’influenza.

Les gens vont attendre longtemps pour se faire dire après 18, 20 heures, qu’avec un virus, on se repose, on s’hydrate, et on essaie de rester à la maison , déplore la Dre Frédérique Roy.

La chef du département d'urgences de l'hôpital de Sept-Îles, Frédérique Roy. Photo : Radio-Canada

Selon elle, un patient qui a la grippe devrait se rendre à l’hôpital s’il a des difficultés respiratoires, des douleurs à la poitrine, de la fièvre depuis plus de trois jours ou s’il n’arrive pas à s’alimenter et s'hydrater.

La semaine dernière, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) confirmait une tendance à la hausse de l’activité grippale au Québec. Il s’agit d’une saison de la grippe tardive, exceptionnelle à cette période-ci de l’année, qui a commencé au début du mois d’avril. Le virus de l’influenza A(H3N2) circule.