Pas de nouvelle école francophone en vue pour Saint-Jean au N.-B.

Lors d’une récente réunion du Conseil d’éducation (CED) du DSFSDistrict scolaire francophone Sud , le conseil a établi ses priorités en matière d’immobilisation pour 2023-2024. On apprend que cinq projets majeurs seront priorisés, dont l’agrandissement et des travaux de rénovation à l’école Samuel-de-Champlain de Saint-Jean.

Or, dans les dernières années, le CEDConseil d'éducation affirmait que la construction d’une nouvelle école était une priorité pour répondre aux défis d’espaces. Les membres du conseil espéraient voir la construction du nouvelle école de la 6e à la 8e année pour désengorger l'école Samuel-de-Champlain.

Michel Côté, président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud (archives) Photo : Radio-Canada

Par communiqué, le président du Conseil d’éducation du DSFS, Michel Côté, affirme que des défis démographiques persistent toujours, tels que la croissance de la communauté francophone et l’arrivée massive de nouveaux arrivants qui exige des espaces et des services supplémentaires.

Pour répondre aux besoins de la communauté scolaire francophone de Saint-Jean, et ce, le plus rapidement possible, nous avons pris la décision stratégique de demander un agrandissement majeur et un projet mi-vie à l’école Samuel-de-Champlain, plutôt qu’une nouvelle école , explique Michel Côté.

Le CEDConseil d'éducation doit faire part de ses priorités en immobilisation au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance dans les prochaines semaines.

Parmi les projets majeurs qui seront priorisés par le CEDConseil d'éducation pour l'année scolaire 2023-2024, notons des travaux d'agrandissement au Carrefour Beausoleil de Miramichi et des rénovations à l’école Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-Louis-de-Kent de même qu’à l’école Amirault de Dieppe.

Enfin, le CEDConseil d'éducation demandera aussi la construction d’une nouvelle école dans la région de Moncton en 2027-2029.

Avec les informations de Pascale Savoie-Brideau