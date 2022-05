Devant l’opposition, la région Chaleur laisse tomber le nom Baie-Jolie sur mer

Le maire de Pointe-Verte, Maxime Lejeune, confirme en entrevue à l’émission La matinale d'ICI Acadie que le comité de transition a décidé de laisser tomber le nom proposé et a choisi un autre nom qui sera soumis à la province dans les prochains jours.

Le maire de Pointe-Verte, Maxime Lejeune (archives) Photo : Radio-Canada / François Vigneault

C'était bon du comité d’accepter de réviser le nom parce qu’on a fait une erreur, donc on l’admet, au niveau des choses qui se répètent, peut-être un pléonasme, donc je pense que c’est bien , dit-il.

Parmi les commentaires de la population sur les médias sociaux, entre autres, plusieurs trouvaient insensé d’utiliser deux mots faisant référence à des cours d’eau : baie et mer.

Un nouveau nom sera dévoilé bientôt

Maxime Lejeune affirme que le nouveau nom choisi sera dévoilé à la population au début de la semaine prochaine, après avoir été soumis au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

Le secret est bien gardé pour le moment, mais le maire tient à préciser un aspect important.

Il n’y a certainement pas de répétition à celui-ci!! , lance-t-il.

La nouvelle municipalité regroupera Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte et les Districts de services locaux (DSL) avoisinants.

Maxime Lejeune ne se dit pas surpris des réactions de la part de la communauté au cours des derniers jours, car le choix d’un nom est très important pour une municipalité et il est normal que les gens se sentent interpellés.

On savait qu’il y allait avoir deux choses au niveau de la réforme qui allait donner un petit peu de difficulté ou causer de problèmes ou demander un petit peu plus de travail. C’est-à-dire le nom et probablement quand on va parler de la taxation aussi, ça pourrait avoir des échos , explique-t-il.

Il ajoute que le comité a pris en considération les suggestions de la population. D’après moi, les gens devraient être satisfaits des changements qu’on a apportés.

Avec les informations de l’émission La matinale