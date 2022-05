Le masque reste recommandé, dit la Dre Vera Etches de Santé publique Ottawa

En Ontario, l’obligation de porter le masque a été levée dans plusieurs situations le 21 mars dernier. Mais de l’autre côté de la rivière des Outaouais, c’est samedi qu’il ne sera plus nécessaire de le porter dans plusieurs lieux publics fermés ou partiellement couverts.

Le choix de porter le masque dans ces lieux demeure à la discrétion de chaque personne , précise le gouvernement du Québec.

À Ottawa, la Dre Etches continue de le préconiser, même si la situation pandémique s’améliore.

La situation de la COVID-19 dans notre communauté est meilleure et il y a une diminution du niveau de COVID dans les eaux usées, même s’il reste très élevé. [...] Le risque d’attraper le virus existe encore. [...] Et c'est pourquoi on reste avec l’avis : faites attention à l'intérieur où c’est encore important de porter le masque , indique-t-elle en entrevue à ICI Ottawa-Gatineau.

Des deux côtés de la rivière des Outaouais, la situation est à peu près similaire, selon la Dre Etches.

Les récentes données sont encourageantes, dit-elle, notamment pour les cas les plus graves. Mais le retour des rassemblements, avec plus de participants, a augmenté la transmission du virus, selon la médecin chef en santé publique de SPOSanté publique Ottawa .

Maintenant, il faut penser à votre risque, au risque pour les autres personnes plus vulnérables dans la communauté et continuer à porter les marques à l'intérieur, mais aussi trouver des options dehors pour se rendre visite.

« Choisir les options dehors, c'est toujours une bonne approche. » — Une citation de Dre Vera Etches, médecin-chef en santé publique de Santé publique Ottawa

L’été est propice à ce genre de rassemblements extérieurs, se réjouit-elle.

C’est bon pour diminuer le risque de transmission. Le risque est plus bas dehors. Je pense qu’on peut avoir un bon été, combattre l'isolement que la pandémie a causé. C'est important d'avoir les liens et de renforcer notre relation sociale [...]. Et je pense que l’été est un bon moment pour ça.

La Dre Etches recommande également aux personnes les plus vulnérables de ne pas hésiter à recevoir une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19.

Parce que le niveau de la COVID-19 dans les eaux usées est encore tellement grand, c'est encore recommandé d'avoir une quatrième dose de rappel pour les populations plus âgées, par exemple, les populations qui ont plus que 80 ans. C’est une importante protection contre une maladie sévère.

Avec les informations de Samuel Blais-Gauthier