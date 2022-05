Plus de 37 000 arbres examinés et répertoriés à Saguenay

Amorcé l’an dernier, l’inventaire des arbres qui se trouvent dans des parcs se poursuivra cet été.

Les employés de la Ville utilisent un GPS et une application intelligente pour ajouter chaque plant au logiciel de géomatique de Saguenay.

Nous sommes vraiment fiers de ce projet, qui s’inscrit dans nos efforts de développement durable au sein du Service des travaux publics. En plein Mois de l’arbre et des forêts, il faut rappeler à quel point la canopée urbaine est importante, pour l’ambiance de nos quartiers et nos parcs, pour créer des îlots de fraîcheur aussi. Avec cet inventaire, nous serons en mesure de planifier nos actions et de garder la forêt urbaine en santé , a déclaré le président de la commission du développement durable et de l’environnement de Saguenay, Jimmy Bouchard,

L'objectif de Saguenay est de diversifier les espèces sur son territoire afin d'éviter la disparition de plusieurs arbres en même temps en raison d'épidémies. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

L’inventaire de la forêt urbaine sera renouvelé aux cinq ans. Ainsi, la Ville pourra mieux cibler les secteurs où des interventions sont nécessaires. Diverses essences seront plantées pour remplacer les arbres malades de façon à favoriser la biodiversité et prévenir les maladies. La canopée urbaine protège aussi les infrastructures municipales.

Des arbres gratuits

Parallèlement, la Ville distribuera des arbres gratuits en collaboration avec l’Organisme de bassin versant du Saguenay le 28 mai au parc de la Rivière-du-Moulin, aux bibliothèques de Jonquière et d’Arvida et au magasin Canadian Tire de La Baie.