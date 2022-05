Le G7 soutiendra l’Ukraine « jusqu’à la victoire », l’UE bonifie son aide militaire

Nous allons continuer dans la durée à soutenir le combat de l’Ukraine pour sa souveraineté jusqu’à la victoire de l’Ukraine , a lancé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, en marge d’une réunion avec ses homologues du G7 à Wangels dans le nord de l’Allemagne.

Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, c’est la Russie qui est en guerre contre l’Ukraine : il y a un agresseur et un agressé et nous soutenons l’agressé , a-t-il souligné.

La cheffe de la diplomatie britannique, Liz Truss, a pour sa part plaidé en faveur d'une bonification de l'aide militaire pour l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre la Russie.

Elle a d'ailleurs annoncé que le Royaume-Uni appliquerait de nouvelles sanctions contre 12 proches et financiers du président russe Vladimir Poutine. Parmi les personnes visées figurent son ex-épouse, Lyudmila Ocheretnaya, et Alina Kabaeva, une ancienne gymnaste olympique qui selon les rumeurs serait l'actuelle compagne de Poutine , précise un communiqué .

Nous exposons au grand jour et ciblons le réseau occulte qui soutient le train de vie luxueux de Poutine et resserrons l'étau sur sa garde rapprochée , a déclaré dans le communiqué la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss.

Nous continuerons à appliquer des sanctions sur tous ceux qui aident et sont complices de l'agression de Poutine jusqu'à ce que l'Ukraine l'emporte , a-t-elle ajouté.

L'UE promet 500 millions, Kiev souhaite un embargo sur le pétrole

Les ministres des pays les plus riches du G7 (Allemagne, France, Italie, États-Unis, Canada, Japon et Royaume-Unis) sont réunis jusqu’à samedi en Allemagne pour déterminer de leur soutien à Kiev. Ils sont rejoints par leurs homologues ukrainien, Dmytro Kuleba, et moldave, Nicu Popescu. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, est également sur place.

Ce dernier a annoncé une aide militaire additionnelle de 500 millions d'euros à l'Ukraine, portant à 2 milliards le financement de l’UE pour soutenir l’effort militaire ukrainien depuis le début de l'offensive russe le 24 février.

Borrell a également dit avoir bon espoir que les 27 membres du bloc européen arriveraient à s'entendre sur un embargo du pétrole russe au cours des prochains jours.

Selon le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, l'absence d'un embargo sur le pétrole dans le prochain train de sanctions contre Moscou constituerait une rupture de l'unité européenne dans son soutien à Kiev.

« Si ce paquet est adopté sans un embargo sur le pétrole, je crois que le président Poutine pourra faire la fête parce que cela sera la première fois que l'unité de l'Union européenne sera rompue à cause de la position d'un seul pays, la Hongrie. » — Une citation de Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères ukrainien

La Hongrie, très dépendante de la Russie pour son approvisionnement en énergie, a récemment bloqué un projet d'embargo européen sur le pétrole russe. Son premier ministre, Viktor Orban, a qualifié toute tentative en ce sens de ligne rouge à ne pas franchir.

Dmytro Kouleba a également demandé aux pays industrialisés du G7 de confisquer des avoirs russes qui serviront à la reconstruction de l'Ukraine.

Aujourd'hui, j'ai demandé aux États du G7 d'adopter des législations et de mettre en place toutes les procédures nécessaires afin de saisir des avoirs russes et les donner à l'Ukraine pour la reconstruction du pays .

L'UE belliqueuse , selon la Russie

Le chef de la diplomatie russe a dénoncé ce nouveau soutien européen à l'Ukraine.

L’UE est passée d’une plate-forme économique constructive, telle qu’elle a été créée, à un acteur agressif et belliqueux qui affiche déjà ses ambitions bien au-delà du continent européen , a déclaré Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse depuis Douchanbé, au Tadjikistan.

Il a accusé les Européens de se précipiter exactement sur la voie que l’OTAN [Organisation du traité de l'Atlantique Nord] a déjà tracée, confirmant ainsi la tendance à la fusion avec l’Alliance nord-atlantique et serviront, en fait, d’appendice à l’OTAN, a ajouté M. Lavrov.