Le ministère du Tourisme sollicité pour l’implantation du circuit Tour du Lac-Saint-Jean

L’objectif est d’inciter les visiteurs à faire le tour complet du Lac par l’entremise d’un tracé et de panneaux de signalisation.

Le projet pourrait cadrer dans la politique de signalisation des routes et circuits touristiques du ministère du Tourisme.

« Le circuit touristique Tour du lac Saint-Jean attire les touristes depuis la fin des années 1930. De compter sur un circuit officiel structuré, signalisé et promu par plusieurs partenaires en tourisme présente des opportunités pour la destination touristique. » — Une citation de André Fortin, président, Destination Lac-Saint-Jean

L’organisme veut doter le circuit d’une thématique forte et relier plusieurs attraits ou points d’intérêt. Des activités d’animation viendraient agrémenter le séjour des touristes. Le thème des lacs et des rivières, propres à la région, sera mis en valeur.

Le circuit touristique officiel permet entre autres d’améliorer l’expérience du voyageur et d’accroître la notoriété de la destination et les retombées économiques en prolongeant le séjour du visiteur. À l’image des autres routes et circuits reconnus au Québec et ailleurs, ce circuit représente aussi une occasion de mobiliser les entreprises touristiques et la population locale afin qu’ils deviennent de fiers et véritables ambassadeurs du Tour du lac Saint-Jean , a poursuivi André Fortin, par voie de communiqué.

Le président précise que le désir d’implanter un circuit en bonne et due forme et de le mousser ailleurs au Québec anime les intervenants des MRC du Lac-Saint-Jean et la communauté autochtone de Mashteuiatsh. Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean et Promotion Saguenay sont aussi partenaires du projet.