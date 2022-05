Retour de la foire aux vélos d’Estrie Aide

Depuis 10 ans maintenant, cette foire permet à bien des gens de se doter d'un vélo à moindre coût.

L'événement aura lieu demain de 8 h à midi, dans la cour avant du centre de dons d'Estrie Aide sur la rue Wellington Sud à Sherbrooke.

Le directeur général d’Estrie-Aide, Michel Lesage, explique que l'événement est bien rodé.

Nous avons préparé des vélos avec des pièces neuves et des entretiens toute l’année. Les gens arrivent tôt pour être en ligne. À 8 h, nous laissons entrer les gens sous le chapiteau. Nous avons des vélos pour les adolescents, les hommes ou les femmes et nous sommes en train de finir de préparer ceux pour les enfants. Nous avons plus de 400 vélos , explique M. Lesage.

Une limite d'un vélo par personne est en place pour la foire aux vélos d'Estrie Aide.