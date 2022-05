Victoire surprise pour l’Océanic, qui élimine les Seadogs

Contre toute attente, la troupe de Serge Beausoleil a réussi à battre trois fois les Seadogs, qui n'avaient subi que 2 défaites à leurs 28 dernières parties de la saison régulière, dont une séquence de 15 victoires pour clore le calendrier régulier.

L'équipe rimouskoise a réussi à récolter trois victoires en huit jours contre cette puissante formation, malgré l'absence de joueurs importants en attaque.

L'Océanic a amorcé ce match en lion en inscrivant deux buts au cours des sept premières minutes, deux filets de William Dumoulin qui avait réussi le seul but de la victoire, mardi à Rimouski.

Les Seadogs ont pris leur erre d'aller avec trois buts, dont le dernier en début de troisième.

Le défenseur Mathis Gauthier a surpris le gardien de but des Seadogs avec un lancer qui s'est faufilé de la ligne bleue pour créer l'égalité alors qu'il restait encore 12 minutes au cadran.

En prolongation, le travail du capitaine Ludovic Soucy et de Louis Robin a permis de préparer le jeu qui allait permettre à Alexander Gaudio de pousser la rondelle derrière le gardien Nikolas Hurtubise, avec seulement 30 secondes de jouer en période supplémentaire.

L'entraîneur-chef Serge Beausoleil était très émotif et visiblement heureux pour les joueurs qui ont relevé le défi.

Le fait saillant de la série demeure la performance du gardien Patrick Hamrla, a mentionné Serge Beausoleil après la partie.

Honnêtement, si on a à regarder un tournant dans cette série-là, c'est carrément la performance qu'il a donnée au dernier match au Colisée avec les partisans. [...] Patrick Hamrla est un joueur important, ça, c'est certain.

Il ajoute que son équipe jouera ses prochains matchs dans une situation assez confortable . On n'a rien à perdre , dit-il.

De son côté, l'un des joueurs importants du match ultime de l'Océanic face au Seadogs, William Dumoulin, s'est a connu une première période du tonnerre, avec deux buts et au moins deux autres belles chances. Il s'est réjoui de l'issue de cette série.

« C'est un feeling incroyable. Gagner tout ça avec les boys, c'est magique! On y croyait, et c'est ça qui est arrivé. On n'en revient pas! Y'a pas de mots pour en parler, on est très émotifs! »