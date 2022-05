Elon Musk annonce la suspension du rachat de Twitter

Le patron de Tesla et homme le plus riche de la planète, Elon Musk, a indiqué vendredi suspendre le rachat de Twitter dans l'attente de détails sur la proportion de faux comptes sur le réseau social.

L'action du groupe plongeait d'environ 20 % après cette annonce dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.

Le patron de Tesla et de SpaceX avait passé un accord fin avril avec le conseil d'administration de Twitter pour racheter le réseau social au prix de 54,20 $US (70,67 $CA par action et en faire une entreprise privée, non cotée en Bourse.

Plus d'information à venir.