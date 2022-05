Le pape visitera trois villes au Canada fin juillet

Le pape François s'arrêtera à Edmonton, Québec et Iqaluit lors d'une visite au Canada qui prendra place du 24 au 30 juillet, a confirmé le Vatican.

Le voyage apostolique du souverain pontife a été dévoilé dans un communiqué du directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

L'archevêque Richard Smith d'Edmonton, coordinateur général du voyage pour la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), dit que ce sera une autre étape importante pour la guérison et la réconciliation.

Pour sa part, le président de la CECCConférence des évêques catholiques du Canada , Mgr Raymond Poisson, affirme dans un communiqué que les évêques sont ravis que le Saint-Père ait accepté l'invitation à poursuivre le chemin de la guérison et de la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada.

Les lieux de visite du pape François ont été choisis par le Vatican et le CECCConférence des évêques catholiques du Canada signale que les problèmes de mobilité et de santé du chef de l'Église catholique ont dû être pris en compte.

Une visite en collaboration avec les peuples autochtones

L'itinéraire spécifique du souverain pontife n'a pas été dévoilé, mais les endroits visités seront choisis en collaboration avec les partenaires autochtones. Il pourrait s'arrêter au lieu historique du Pèlerinage-au-Lac-Ste. Anne, situé à 75 km au nord-ouest d'Edmonton, et visité la Première Nation crie d'Ermineskin, à 100 km au sud de la capitale albertaine.

Edmonton compte le deuxième plus grand nombre d'Autochtones vivant dans les centres urbains au Canada. La province a par ailleurs hébergé 25 pensionnats autochtones, soit le plus grand nombre parmi les provinces et les territoires du Canada.

Iqaluit regroupe pour sa part le plus grand nombre d'Inuit au Canada. Le pape François a été personnellement invité par les délégués inuit à visiter le Nord lors de leur rencontre à la fin du mois de mars au Vatican.

Des excuses demandées en terre canadienne

Le pape avait évoqué cette visite le 1er avril lors de rencontres avec la délégation autochtone au Vatican. Il s'était alors excusé pour les gestes commis par certains membres de l'Église catholique romaine dans les pensionnats autochtones du Canada.

Le pape François a remis un cadeau à la déléguée inuk Rosemary Lundrigan lors du voyage de la délégation autochtone au Vatican. Photo : Vatican via Reuters

Le pape avait également exprimé sa volonté de se rendre au Canada aux alentours de la Sainte-Anne, célébrée le 26 juillet et qui occupe une place importante dans les cultures autochtones. Il souhaitait ainsi exprimer sa proximité avec ces peuples.