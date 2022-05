Mines en C.-B. : des mesures de protection de l’environnement affaiblies, dit une étude

Sans surveillance scientifique ou du public, certaines protections environnementales intégrées aux approbations de mines en Colombie-Britannique sont progressivement réduites, soutient une nouvelle étude universitaire publiée dans la revue Facets  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) par des chercheurs de l’École d'étude des ressources et de l'environnement de l’Université Dalhousie.

L’étude conclut que les sociétés minières ont pu modifier leurs conditions d'exploitation d'une manière qui peut avoir des effets graves sur les ressources en eau. Ces modifications, est-il écrit, sont souvent accordées avec peu de justification scientifique apparente ou de suivi.

Nous exprimons notre inquiétude quant au fait que le processus de modification soit utilisé comme une échappatoire, volontaire ou non, afin de se soustraire à la rigueur et à l'examen minutieux de l'ensemble du processus d'évaluation environnementale , a déclaré Ben Collison, auteur principal de l'étude.

Il explique que bien que sa recherche se soit concentrée sur la Colombie-Britannique, le même processus se déroule à travers le Canada. Cela pourrait faire partie d'un tableau plus large , dit-il.

David Karn, porte-parole du ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, conteste les conclusions du document. « Le Bureau des évaluations environnementales dispose d'un processus solide pour examiner toute demande de modification d'un certificat d’une évaluation environnementale », a-t-il déclaré dans un courriel.

Ben Collison et ses collègues ont examiné 23 mines en Colombie-Britannique qui ont été approuvées entre 2002 et 2020 après une évaluation environnementale. Parmi ces mines, 15 ont demandé un total de 49 modifications aux conditions initiales de leur licence, la plupart dans les 3 ans suivant leur ouverture. Presque toutes les modifications, soit 98 %, ont été accordées.

Les chercheurs ont conclu que 20 de ces modifications approuvées étaient susceptibles de nuire aux ressources en eau. Les modifications ont permis des changements aux rejets d'effluents, à l'augmentation des prélèvements d'eau et aux dommages sur l'habitat des poissons. Une des modifications a permis à une mine d'augmenter sa production de 50 %. Ben Collison ajoute que ces modifications étaient accompagnées de peu de justification scientifique, de surveillance ou de suivi.

« Il était très, très difficile de trouver des informations dans ces documents de modifications pour nous donner des chiffres et des descriptions quantitatives des changements proposés [...] Souvent, ces modifications étaient approuvées sans aucune étude de surveillance de suivi ou des mesures d'exécution ou des vérifications de conformité après coup. » — Une citation de Ben Collison, auteur principal de l'étude

La province conteste l'étude

L'étude comprend des exemples de modifications accordées malgré le fait que le Bureau des évaluations environnementales de la Colombie-Britannique reconnaisse un manque d’information sur leurs effets.

En 2017, une mine a été autorisée à modifier son parc à résidus avec comme promesse qu'une usine de traitement d’eau serait opérationnelle. Selon Ben Collison, cette usine ne fonctionnait toujours pas en début d’année. Il y a eu des changements qui pourraient avoir des conséquences potentiellement graves .

Mais pour David Karn, il manque tout un pan de l’histoire. Ce projet de recherche a été mené en utilisant uniquement des documents publiés sur le site web d'information sur le projet [du Bureau d'évaluation], qui ne fournit pas un compte rendu complet de [son] processus d'évaluation rigoureux et des informations sur le projet , a-t-il déclaré.

David Karn dit que toutes les modifications sont soigneusement évaluées, que les Premières Nations sont consultées et que l’avis du public peut être recueilli.

« Les modifications n'affaiblissent pas les exigences auxquelles doivent se soumettre les demandeurs afin de protéger les valeurs environnementales, les conditions et les actions, qui font partie de leurs certificats d'évaluation environnementale et qui, dans bien des cas, se traduiront par des exigences renforcées. » — Une citation de David Karn, porte-parole du ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la C.-B.