Un stationnement à trois étages partiellement enfoui projeté à l’hôpital de Chicoutimi

Une cinquantaine de personnes ont assisté à la rencontre d’information et d’échange qui avait lieu au sous-sol de l’ancienne église Christ-Roi, située au centre-ville de Chicoutimi, à 16 h 30. La salle était presque entièrement remplie lors de la réunion qui a duré un peu plus de deux heures.

Il s’agissait de la première rencontre d’information publique sur le sujet depuis qu’une demande de dérogation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a entraîné une mobilisation de citoyens qui s’inquiètent de l’impact que le projet aurait sur la vue sur le Saguenay et sur les monts Valin dans le secteur. La veille, le comité de citoyens avait déjà rencontré le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

La pétition lancée en mars compte d’ailleurs aujourd’hui plus de 1500 noms, a précisé jeudi Yves Laperrière, porte-parole du comité de citoyens.

Des citoyens craignent que le stationnement à étages prévu par l'hôpital de Chicoutimi les prive de cette vue sur le Saguenay. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

La présidente-directrice générale du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la région, Julie Labbé, s’est adressée aux citoyens avant de laisser la parole aux responsables du projet de stationnement qui s’inscrit dans le cadre du projet d’agrandissement du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi.

L'aménagement du stationnement étagé, c'est la première étape de l'aménagement du bloc opératoire , a rappelé Luc Tremblay, directeur des services logistiques et techniques du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Le projet vise à combler la perte de 630 cases de stationnement par le projet d’agrandissement. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux en profitera également pour rapprocher de l’hôpital des cases réservées aux usagers, afin d’améliorer l’accessibilité à l’établissement pour la population vieillissante.

Un stationnement le moins visible possible

Le directeur du projet du bloc opératoire, Jean Paquet, a assuré d’entrée de jeu que l’objectif du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux était d’avoir le moins d’impact sur le paysage et que le stationnement à étages soit le moins visible possible .

Le stationnement, qui aurait trois paliers, serait situé en direction sud, à côté de la rue Jacques-Cartier Est, près de la chaufferie. La structure serait construire en contrebas et le rez-de-chaussée serait partiellement enfoui, de façon à ce que le second étage se retrouve près du niveau du sol.

La rencontre d’information avait lieu au sous-sol de l’ancienne église Christ-Roi, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Prenez pour acquis que la partie la plus haute du stationnement arriverait sensiblement aux fenêtres de la chaufferie , a expliqué Jean Paquet, en montrant les premières esquisses du projet reçues la semaine dernière par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Ces images seront transmises aux médias vendredi, alors que la présence de caméras et la prise de photos n’étaient pas autorisées par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux lors de la rencontre citoyenne à laquelle les journalistes pouvaient assister.

La végétalisation autour du stationnement et l’embellissement de la structure restent à déterminer, a également précisé M. Paquin. Une ventilation naturelle de la structure est également envisagée. La construction du stationnement devrait être finalisée à la fin de 2023, selon les prévisions du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

La nécessité du stationnement remise en question

La présentation des premières esquisses du projet par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a été suivie par une période de questions.

La nécessité de construire un stationnement, plutôt que de miser sur le transport collectif, a été remise en question par des participants.

Luc Tremblay a précisé que le but du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux n’était pas de construire du béton , mais que le nombre de travailleurs de l’hôpital qui ne demeurent pas à Chicoutimi et l’évaluation de leurs besoins ne permettait pas d’écarter la construction d’un stationnement à étages.

Sur les 3800 travailleurs de l’hôpital, 2100 employés ne demeurent pas à Chicoutimi, a-t-il précisé.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux souhaite s’impliquer dans la bonification du couloir d’écomobilité et voir l’ajout de stationnements incitatifs. Force est de constater que dans les statistiques, les utilisateurs du stationnement incitatif ne sont pas très élevés , a-t-il toutefois regretté.

Josée Néron et Yves Laperrière au comité consultatif

Un comité consultatif a également été formé lors de la rencontre citoyenne. Yves Laperrière, porte-parole du comité de citoyens, ainsi que l’ancienne mairesse de Saguenay, Josée Néron, qui fait également partie du regroupement, siégeront au comité consultatif.

Yves Laperrière, porte-parole du comité de citoyens Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Mme Néron a d’ailleurs suggéré lors de la rencontre que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux se tourne vers différents programmes afin, par exemple, de végétaliser le stationnement et éviter qu’il ne devienne un îlot de chaleur.

M. Laperrière s’est dit satisfait des échanges, à l’issue de la rencontre. On a eu une très belle rencontre , a-t-il souligné d’emblée, en entrevue.

« On a vu des plans préliminaires, c’est très préliminaire. On voit la volonté de minimiser l’impact sur le Saguenay et sur les monts Valin, ce qui est bien. On a vu l’implantation du stationnement, alors là au moins on est capable de travailler et de réfléchir à améliorer tout ça. » — Une citation de Yves Laperrière, porte-parole du comité citoyen

Le travail du comité consultatif devra débuter rapidement, a-t-il souligné, alors que les prochaines étapes du projet approchent.

Une consultation de la Ville le 30 mai

La consultation publique menée par l’arrondissement de Chicoutimi, en lien avec la demande de dérogation du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , aura lieu le lundi 30 mai à 16 h à l’hôtel de ville, a précisé le conseiller municipal du secteur, Marc Bouchard.

La date a été fixée mercredi, lorsque les élus ont rencontré le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux sur le projet. Une décision finale était attendue initialement en mai dans ce dossier.

Marc Bouchard est le conseiller municipal du district 11, où se trouve l'hôpital de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier