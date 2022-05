Une autre propagation d’incendie évitée au Lac-Saint-Jean grâce au travail des pompiers

L'incendie s'est produit au milieu d'un champ dans le rang Saint-Léandre. Les services d'urgence sont intervenus sur les lieux, alors que l'appel est entré vers 17 h 25.

L'événement s'est produit près d'une zone boisée alors que le risque de feu de forêt est toujours considéré comme extrême par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et que les feux à ciel ouvert sont interdits.

De ce temps-ci le risque d’inflammabilité est particulièrement élevé du côté des feux d’herbe. Il y a deux casernes qui ont été appelées, 21 et 23, d’Hébertville et Saint-Bruno. Il y a une quinzaine de pompiers qui ont combattu le début d’incendie de tracteur et ont enrayé la propagation au champ. Ça s’est circonscrit au tracteur , a expliqué en soirée le chef aux opérations du Service incendie d'Alma, Sébastien Ouellet.

Alors que les pompiers combattaient l'incendie, le feu a pris de l'ampleur instantanément, forçant les pompiers à reculer.

Avec l'huile, l'essence, il y a plusieurs matières combustibles, inflammables sur ces véhicules-là, c'est impressionnant , a-t-il commenté.

Le panache de fumée noire était impressionnant. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

D'autres incendies stoppés

Plus tôt cette semaine, le travail des pompiers d'Alma avait permis d'éviter que le feu débuté dans un conteneur près d'un garage ne se propage à la forêt.

Samedi, un feu allumé accidentellement sur un terrain de Saint-Gédéon aurait pu avoir des conséquences graves, mais les pompiers ont là aussi empêché les flammes de s'étendre.

Le lendemain, c'est à Saint-Bruno, qu'un feu de broussaille s'est transféré à une réserve de bois. Là aussi les pompiers ont empêché le feu d'attaquer la forêt.

Du côté d'Hébertville, c'était le deuxième [tracteur en feu]. Il faut être très réactif, car la propagation se fait très rapidement , a indiqué Sébastien Ouellet.

Le chef aux opérations a rappelé qu'actuellement les permis de brûlage sont interdits pour les citoyens.