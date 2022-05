Toujours pas d’alcool dans les parcs et sur les plages de Toronto cet été

Le conseil municipal de Toronto a approuvé par 17 voix contre 2 jeudi la motion du maire John Tory visant à prolonger l’interdiction de la consommation de boissons alcoolisées dans les parcs cette année et à ordonner un rapport d’études sur la question en 2023.

Il s'agit d'un amendement à la motion du conseiller Josh Matlow, qui proposait d’autoriser l'alcool cet été dans les parcs et les plages disposant de toilettes publiques de 11 h à 21 h.

M. Matlow, qui représente le quartier 12 Toronto-St. Paul's, n'est pas satisfait de la tournure des événements.

Nous n'avons pas besoin de beaucoup, beaucoup de ces études pour déterminer ce que le reste du monde a déjà découvert, à savoir que les adultes responsables agissent de manière responsable , a-t-il déclaré après avoir perdu le vote.

Si le conseil avait approuvé sa motion, la Ville aurait été invitée à mettre en place un projet pilote de mai à octobre cette année.

Le texte de John Tory commande au personnel de présenter un rapport au comité de développement économique et communautaire de la Ville au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine sur les options, les modifications aux règlements, les consultations communautaires, les considérations de sécurité et la stratégie antidrogue de Toronto.

Une question complexe

M. Tory a déclaré qu'il n'excluait rien , mais a souhaité que les politiques municipales fassent une distinction claire entre une caisse de vin et un verre de vin. Il a dit au conseil qu'il avait vu des résidents apporter des caisses de vin et des fûts de bière dans les parcs.

Denzil Minnan-Wong, qui représente le quartier 16 Don Valley Ouest et est l'un des maires adjoints de John Tory, a convenu qu'il s'agissait d'une question complexe et qu'elle nécessitait une étude plus approfondie.

Ce n'est pas mûr pour nous , a-t-il expliqué.

Pour Josh Matlow, Toronto est loin derrière le reste du monde en ce qui concerne les règles régissant la consommation publique d'alcool. Il a répété son argument selon lequel de nombreux Torontois n'ont pas d'arrière-cour et ne veulent pas être traités comme des contrevenants lorsqu'ils prennent un verre dans le parc.

Le conseiller municipal Josh Matlow. (Archives) Photo : Radio-Canada / Lyne-Françoise Pelletier

C'était la deuxième fois pendant la pandémie de COVID-19 que le conseiller municipal faisait pression pour autoriser la consommation d'alcool dans les parcs. En avril de l'an dernier, le comité du développement économique et communautaire a annulé une motion similaire et l'a renvoyée au personnel pour une étude plus approfondie.

Cette décision était une tentative de la faire disparaître, a déclaré Matlow.