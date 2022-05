Jeanick Fournier passe en finale de Canada’s Got Talent grâce aux votes du public

La bonne nouvelle lui a été annoncée lors d'un appel vidéo, à 13 h jeudi, qui a été partagé sur les réseaux sociaux par l'émission diffusée sur les ondes de Citytv.

Lorsque la responsable de l'émission lui a confirmé qu'elle était encore de la partie, Jeanick Fournier a lancé un long cri de joie en levant les bras au ciel.

Merci, merci beaucoup. Je suis prête à y aller , a-t-elle lancé en anglais, en ravalant quelques sanglots.

Elle a ensuite parlé à son public dans une vidéo en direct publiée sur sa page Facebook. C'est extraordinaire, je capote. On est en voiture. On s'en va directement coucher ce soir à Cornwall et demain se rendre à Niagara Falls. Que de joie, que de bonheur, que d'accomplissement! Je n'ai qu'un mot à vous dire, je suis prête à aller casser la baraque. Je vais y aller représenter le Québec. Vous avez bien fait de me faire confiance , a-t-elle dévoilé.

Lors de la demi-finale de mardi, la chanteuse saguenéenne n'avait pas été retenue par les juges, qui avaient plutôt opté pour la chanteuse Stacey Kay et le magicien Savio Joseph.

Les téléspectateurs avaient ensuite 24 h pour voter, alors que deux autres participants sur les sept restants pouvaient accéder à la dernière étape. La troupe de danse Renegades, de Toronto, a aussi été choisie à l'issue du vote.

Après l'émission de mardi, Jeanick Fournier avait participé à une tournée médiatique invitant les gens à l'appuyer. Visiblement, son appel a été entendu. L'histoire, en plus de son talent, a touché le public. Jeanick Fournier est préposée aux bénéficiaires et a adopté deux enfants atteints de trisomie.

Lors des auditions, Jeanick Fournier avait obtenu un fameux bouton d'or qui l'envoyait directement en demi-finale.

Un autre participant de la région a accédé aux demi-finales. Le violoniste jumelé d'un équilibriste Sébastien Savard, de Roberval, n'a pas été choisi par les juges, tout comme lors du vote du public.