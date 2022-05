Des communautés ténoises accueillent les évacués de Hay River

De nombreux résidents ont fait le voyage de nuit pour échapper à la montée soudaine des eaux dans la petite ville du sud des Territoires du Nord-Ouest. Tous les évacués sont invités à s'enregistrer auprès des autorités aux centres d’accueil ou par téléphone au 1 (833) 699-0188.

Les autorités affirment qu’en tout, l’aréna du centre peut accueillir jusqu’à 660 personnes, mais que d’autres lits pourraient être installés si le besoin se faisait sentir.

Selon la sous-ministre des Affaires municipales et communautaires, Laura Gareau, il y avait 93 personnes enregistrées à Yellowknife, jeudi après-midi, dont 53 dormaient sur place. La capitale ténoise n’est cependant pas la seule ville des T.N.-O.Territoires du Nord-Ouest à accueillir ceux qui en ont besoin.

Fort Providence accueille 63 personnes. La plupart d'entre elles proviennent de la Première Nation K'atl'odeeche. Plusieurs personnes se sont également réfugiées à Enterprise, mais les autorités ne savent pas exactement combien.

Une quatrième communauté, Fort Smith, est prête à recevoir 50 personnes si cela est nécessaire , a assuré Laura Gareau jeudi lors d'une conférence de presse.

Elle affirme que l’un des défis actuels, pour les autorités, est de savoir combien de personnes vont arriver au centre sportif de Yellowknife dans les jours qui viennent.

Le gouvernement privilégie la sécurité

Lors de la conférence de presse, le ministre des Affaires municipales et communautaires, Shane Thompson, a affirmé de son côté que la priorité du gouvernement est la bonne santé et la sécurité des habitants de Hay River et de la Première Nation K'atl'odeeche.

S’il vous plaît, ne retournez pas dans vos communautés avant qu'il soit sécuritaire de le faire , a-t-il demandé aux évacués, jeudi.

Les évacués de Hay River qui se sont déplacés vers Yellowknife sont invités à s'inscrire au centre sportif. Photo : Radio-Canada / HANNAH PAULSON

Caroline Cochrane, la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, qui a qualifié la situation de désastreuse , a tenu à témoigner son soutien aux personnes évacuées. Elle a aussi affirmé que le gouvernement sera présent au moment où les réparations commenceront.

Nous savons que ce sont des temps difficiles, mais quand ce sera le bon moment, et qu’on pourra avoir accès aux dommages, je suis engagée à m’assurer que nous sommes capables de soutenir la reprise et le retour dans vos communautés aussi bien que nous le pouvons.

Shane Thompson ajoute que la politique d’aide en cas de sinistre, qui consiste à octroyer une aide financière aux individus ou petites entreprises pour faire face à une catastrophe, a été mise à jour pour répondre aux besoins des personnes touchées par les inondations.

L’organisme Centraide des Territoires du Nord-Ouest a annoncé, pour sa part, avoir lancé une campagne de financement pour soutenir les évacués de Hay River. En attendant que l’argent s'accumule, Centraide affirme utiliser ses fonds internes pour déployer les premiers efforts d’aide.

L’organisme souligne avoir conclu un partenariat avec le gouvernement territorial. En vertu de celui-ci, le territoire versera à l’organisme le même montant que celui qui sera amassé, jusqu’à concurrence de 150 000 dollars.

Des entreprises privées ont également indiqué vouloir verser leur collecte à la cagnotte de l’organisme de charité.

La situation continue à évoluer rapidement du côté de Hay River. Selon le dernier rapport du gouvernement, les niveaux d'eau sont extrêmement volatiles [...] et des changements rapides [...] restent possibles .

Les autorités territoriales n’excluent pas de demander l’aide de l’armée si le besoin s’en fait sentir.

Avec des informations de Claudiane Samson