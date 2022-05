Des ciels à la transmission, la passion de l’art d’Emilie Lemay

Les ciels flamboyants d'Emilie Lemay sont bien connus des amateurs d'art au Manitoba. Ils sont devenus la marque de fabrique de l'artiste peintre qui pratique plusieurs moyens d'expression comme l’acrylique, la peinture à l’huile et l’aquarelle.

En 2002, Emilie Lemay s’installe au Manitoba et découvre l'univers des prairies.

Emilie Lemay Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Ma pratique artistique qui est basée sur le paysage de ciel a commencé en explorant le paysage d’ici. J’ai été ici, dès mon arrivée, complètement émerveillée par la lumière et la grandeur du ciel sur les plaines manitobaines , relate l’artiste peintre.

L’art a aussi été un moyen pour elle de s’intégrer dans sa nouvelle vie comme elle le confie.

Je trouvais qu’il y avait quelque chose d’assez merveilleux de trouver ma place au Manitoba en peignant l’espace qui m’entoure .

Toile représentant un ciel du Manitoba par Emilie Lemay Photo : Emilie Lemay

L’aquarelle est un retour aux sources pour l’artiste qui, durant ses études à l’Université du Manitoba a gagné le prix Lynn Sisson offert à la meilleure aquarelle présentée à un jury du club de dessin Winnipeg.

« C’était déjà une pratique que j’aimais car dans l’aquarelle, on travaille la lumière. » — Une citation de Emilie Lemay, artiste peintre

Passionnée également de médiation culturelle, Emilie Lemay souhaite aujourd’hui transmettre les techniques qu’elle a acquises tout au long de sa carrière.

J’adore partager mes connaissances. C’est essentiel que ce que j’ai acquis au fil des années, je peux le passer à ceux qui m’entourent et surtout je peux passer l’enthousiasme, la curiosité et l’émerveillement de créer et de s’exprimer de façon non verbale , explique Emilie Lemay.

Classe d'aquarelle paysage donnée par Emilie Lemay au CCFM Photo : Amélie Pelletier

Le partage et le lien social font partie de la démarche artistique de l’artiste peintre qui voit dans sa pratique le moyen d’avoir un impact sur le milieu culturel au Manitoba.

Pour moi, c’est essentiel que mon rôle d’artiste serve à la société qui m’entoure, serve à la communauté , confie-t-elle.

Emilie Lemay propose des cours d’aquarelle et paysage au Centre culturel franco-manitobain ainsi que des ateliers artistiques à l’Accueil francophone.

Elle sera également présente cet été au Patio 340 pour donner des ateliers ouverts à tous en partenariat avec le Conseil Jeunesse Provincial.