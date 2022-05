Une ancienne étudiante de l’UL derrière la photo d’un trou noir

La première image de Sagittaire A*, le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie, a été dévoilée jeudi.

Il s’agit de l’aboutissement de plusieurs années de travail d’ingénieurs et d’astronomes de partout à travers le monde, dont une ancienne étudiante de l’Université Laval.

Je rêve depuis toujours de voir cette photo, et là en plus, j'y ai participé! , s’exclame Marie-Lou Gendron-Marsolais, maintenant chercheure postdoctorale à l’Observatoire européen austral.

Ça fait des décennies que l’on attend une première image du trou noir au centre de la galaxie. Ça vient confirmer plusieurs de nos théories, entre autres qu’il y a bel et bien un trou noir au centre de notre galaxie.

Sgr A*, le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie. Photo : EHT Collaboration

L’astronome a terminé son baccalauréat et sa maîtrise en physique à l'Université Laval avant d'obtenir un doctorat en astronomie et astrophysique à l'Université de Montréal. C’est lorsque de ses études postdoctorales au Chili qu’elle a participé à la prise d'images qui ont permis de constituer la photo du trou noir Sagittaire A*.

J’ai travaillé pendant trois ans sur ce projet à partir du télescope ALMA. Mon rôle était de faire les observations et de recueillir les données.

Huit télescopes terrestres situés un peu partout dans le monde ont mené des observations en avril 2017 pour reconstituer l’image du trou noir.

« On reproduit si on veut un télescope qui serait grand comme la planète Terre. » — Une citation de Marie-Lou Gendron-Marsolais, chercheure postdoctorale à l’Observatoire européen austral

Parce que la taille de cette photo-là, c’est extrêmement petit dans le ciel. Pour vous donner une idée, c’est comme si on observait un beige sur la Lune. C’est minuscule dans le ciel , explique l’astronome.

Mme Gendron-Marsolais est impressionnée par la ressemblance des images de ce trou noir et celle du M87, dévoilé en 2019, malgré le fait qu'ils soient très différents.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ces images montrent les deux premières images jamais prises de trous noirs. À gauche, M87*, et à droite, Sgr A*). Photo : EHT Collaboration