Il manque le quart des médecins de famille requis en Matanie

Lorsqu'un couple de médecins prendra sa retraite dans deux semaines, il manquera alors 8 médecins de famille sur les 31 nécessaires pour accommoder la région.

Plus de 5000 patients se retrouveront sans médecins de famille après ce départ dans une MRCMunicipalité régionale de comté d'un peu plus de 20 000 habitants.

Le docteur et chef du département régional de médecine générale du Bas-Saint-Laurent, Eric Lavoie, est préoccupé mais relativise.

« Là oui on est préoccupé par Matane parce (…) ces patients-là qui n’ont pas de médecins de famille, [ils] vont être plus nombreux en proportion à Matane, mais ça peut se produire dans tous les RLS [Réseaux locaux de santé]. » — Une citation de Éric Lavoie, docteur et chef du département régional de médecine générale du BSL

Le gouvernement répartit les médecins diplômés chaque année, mais ça ne comble pas les besoins. De nombreuses régions sont touchées par le grand nombre de retraites et le manque de main-d’œuvre.

Le Bas-Saint-Laurent s’attend à en avoir entre 12 et 15, mais en aurait besoin d'au moins 25.

L'hôpital de Matane Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Redorer l'image de la profession

Selon des données obtenues par Radio-Canada, 73 postes de résidents en médecine familiale n’ont pas été pourvus dans les facultés de médecine québécoises cette année.

L’Association des médecins omnipraticiens du Bas-Saint-Laurent croit que la médecine familiale a eu mauvaise presse sous le règne des libéraux ce qui aurait eu un impact négatif sur les inscriptions.

Il faut redorer cette image estime la présidente, Josée Bouchard.

« Actuellement, les jeunes médecins sont un peu découragés parce que c’est comme si la médecine familiale qui est responsable de tous les maux du système de santé. (...) On appelle ça dans notre jargon, le "doctor bashing" » — Une citation de Josée Bouchard, présidente, Association des médecins omnipraticiens du Bas-Saint-Laurent

Josée Bouchard est présidente de l'Association des omnipraticiens du Bas-Saint-Laurent et secrétaire trésorière de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Photo : Radio-Canada

Tout comme d'autres régions de la province, la Matanie doit faire face à des manques de professionnel de la santé. La MRC et les élus travaillent depuis longtemps à les attirer dans la région.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, ne compte plus le nombre d'activités de recrutement auxquelles il a participé. On contribue à attirer des médecins, on est en compétition avec tout le monde. Alors il va falloir être encore plus attractif.

Le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Pour soigner les patients, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux compte par exemple sur les médecins dépanneurs ou sur le nouveau Guichet d’accès à la première ligne, le GAP.

Qu'est-ce que le GAP Il s'agit d'un service qui permet aux patients orphelins d’appeler à un numéro ce qui pourrait lui permettre d’avoir un rendez-vous directement avec un professionnel de la santé sans avoir à passer par un médecin de famille.

Ce nouveau concept inspire peu le retraité matanais de 75 ans, Marcel Bélanger qui a perdu son médecin de famille il y a quelques années. J'ai l'impression que c'est impersonnel. Ça ne remplacera jamais un médecin de famille. Ça ne remplacera jamais le contact avec ton médecin.

Pour garder la forme, Marcel Bélanger promène sa chienne Tara chaque jour. Il attend qu'on lui attribue un nouveau médecin de famille. « J’attends avec pas trop d’inquiétude à cause de ma situation de santé, mais si j’avais des problèmes de santé majeurs, je serais beaucoup plus inquiet. » Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Un autre projet pourrait aider la région, c’est le futur pavillon d’enseignement de la médecine à Rimouski. Les premiers étudiants doivent être accueillis cet automne.