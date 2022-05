Grève des transports dans le Sea-to-Sky, les négociations sont rompues

Les négociations qui avaient repris entre les chauffeurs d'autobus de la région Sea-to-Sky et leur employeur ont échoué. Mercredi, les discussions entre la section locale 114 d'Unifor et le prestataire de BC Transit, PW Transit, suscitaient un espoir au sein du mouvement syndical qui a commencé il y a trois mois et demi. Ces discussions étaient les premières depuis des semaines.