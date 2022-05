Le capitalisme peut-il devenir durable?

Une économie saine qui ne détruit pas la planète, c’est l’idéal auquel rêvent celles et ceux qui tentent de changer le cours de l’Histoire. Le capitalisme est-il compatible avec cette mission? Pistes de réflexion.

D’un côté, il y a les personnes qui croient qu’il est possible d’utiliser les outils du système économique actuel comme leviers, afin de nous sortir du pétrin environnemental. En rendant les entreprises plus transparentes à propos des conséquences environnementales et sociales de leurs activités, par exemple.

De l’autre, de plus en plus de gens se demandent si le capitalisme tel que nous le connaissons peut opérer une croissance verte. Dans leur dernier rapport, les scientifiques du GIEC émettent quelques doutes quant à la faisabilité et à l’efficacité d’une croissance verte qui ne soit pas accompagnée d’une sobriété énergétique.

Entre les deux positions, aucune réponse claire et définitive pour le moment, mais un éventail de solutions à mettre en pratique, et de nombreuses pistes de discussion. À quoi ressemblerait une économie au service de tous les humains et de la biosphère?