L’UMQ honore l’ex-maire de Québec Régis Labeaume

Celui qui a présidé aux destinées de la capitale durant 14 ans a reçu cette distinction honorifique sous les applaudissements rompus des délégués réunis au Centre des congrès de Québec, où se déroulent cette semaine les assises annuelles de l’ UMQUnion des municipalités du Québec .

Habitué aux honneurs, Régis Labeaume a indiqué que celui-ci revêtait une importance toute particulière étant donné qu’il lui a été décerné par des mairesses et maires de partout au Québec.

Pas de plus bel honneur

J’ai extrêmement d’estime pour ce que vous faites comme métier , a déclaré l’ex-maire de Québec. Il n’y a pas plus bel honneur [que celui] venant de ceux et celles qui connaissent la job.

« Il n’y a pas plus honorant et comblant que cet honneur-là. » — Une citation de Régis Labeaume, maire de Québec de 2007 à 2021

Le jeune retraité, qui a passé le relais à Bruno Marchand à la suite des élections municipales de novembre dernier, a eu de bons mots à l’égard de l’ UMQUnion des municipalités du Québec , disant qu’il s’agissait d’une organisation importante qui a fait de grandes choses dans les dernières années .

Assis à la table d'honneur en compagnie de plusieurs dignitaires, dont le premier ministre François Legault, Régis Labeaume a été chaudement applaudi lorsqu'on l'a présenté à la foule. Photo : Radio-Canada

Soyez solidaires. Ça va passer par l’ UMQUnion des municipalités du Québec si vous voulez vraiment changer les choses , a conseillé M. Labeaume, visiblement enclin à partager son expérience avec les élus municipaux.

Appelée à présenter le prix honorifique remis à son ancien homologue à l’autre bout de l'A-20 , la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a d’ailleurs souligné cette propension de Régis Labeaume, en qui elle voyait un mentor, à prodiguer des conseils.

Accessible et humble

Tu as toujours été très accessible. Tu m’as fait part de ton expérience, mais avec beaucoup d’humilité , a salué Mme Plante. Je considère que ç'a contribué à ma carrière politique, à me développer comme politicienne, mais surtout, ç'a permis de continuer à tisser encore plus serrée l'amitié entre Québec et Montréal.

Régis Labeaume a d’ailleurs invité les maires de l’ UMQUnion des municipalités du Québec à le contacter s’ils ont besoin d’aide. Devenu récemment chroniqueur pour La Presse, l’ex-maire de Québec a l’intention d’utiliser cette tribune pour porter haut et fort les enjeux municipaux de toutes les régions du Québec .

N'hésitez pas à communiquer avec moi [...] si vous avez des causes à défendre ou si vous avez à vivre avec des injustices ou des dossiers qui doivent être connus partout au Québec, appelez-moi , a insisté Régis Labeaume.

Avec la collaboration de Louise Boisvert