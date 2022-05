Inflation : « On est loin de revivre les années 1970 », estime la Banque du Canada

Dans un discours prononcé à Montréal devant l'Association des économistes québécois, Toni Gravelle a souligné qu'une tempête de facteurs avait contribué à stimuler l'inflation alors que la vigueur de la reprise économique, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'invasion russe de l'Ukraine se sont regroupées pour faire grimper les prix.

Cependant, M. Gravelle note que l'économie tourne à plein régime puisque la croissance d'un trimestre à l'autre de l'économie, dans la deuxième moitié de l'an dernier, s'est établie en moyenne à 6 % sur une base annualisée.

Le sous-gouverneur a également insisté sur le taux de chômage de 5,2 %, alors que sa moyenne était d'environ 8 % de 1976 à 1982.

On est loin de revivre les années 1970 , a-t-il affirmé dans le texte de son discours, publié à Ottawa.

Selon M. Gravelle, la banque s'attendait à une inflation moyenne de près de 6 % au premier semestre de l'année, mais avec la lecture de mars, qui s'est révélée supérieure à ce qu'elle prévoyait, elle révisera probablement ses prévisions.

La Banque du Canada a relevé le mois dernier son taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage, pour le porter à 1 %, dans le but d'aider à ralentir l'inflation. La banque centrale a également prévenu que d'autres hausses étaient à venir.

« L'économie montre des signes évidents de surchauffe et les marchés du travail sont très tendus. On a aussi ce mélange inflationniste de bouleversements mondiaux et de changements dans les préférences des consommateurs. »