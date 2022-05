Alertes à la naissance : dépôt d’une demande de recours collectif contre l’Ontario

Les deux plaignantes qui portent la demande sont Katherine Gandy, de Toronto, et Emily Walker, de Chatham.

Elles sont représentées par le cabinet d’avocat Waddell Phillips.

Une demande de recours collectif a également été déposée au Manitoba plus tôt cette année par une femme autochtone à qui la police et des travailleurs sociaux ont retiré le nouveau-né en 2019.

Dans un courriel, une porte-parole du ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a indiqué qu'elle ne pouvait pas commenter une affaire qui se trouve ou pourrait se trouver devant les tribunaux.

Elle a rappelé que cette pratique a cessé en 2020 en Ontario, à la suite d’une directive ministérielle.

Il a toutefois été signalé dernièrement que cette pratique se poursuivrait dans certaines régions de la province, notamment à Thunder Bay, selon un chef autochtone.

Qu’est-ce que le système des alertes à la naissance?

Ce système permettait aux travailleurs sociaux ou aux infirmières de lancer une alerte contre une femme enceinte s'ils avaient des doutes sur la sécurité et le bien-être de l'enfant à naître.

Bien souvent, les services sociaux saisissent alors l’enfant dès sa naissance pour le placer sous la protection de la province.

Ce système a été critiqué à de nombreuses reprises, notamment par l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ainsi que par la Commission de vérité et réconciliation.