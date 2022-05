La rue des Forges redeviendra piétonne dès vendredi

L'été est la période de l'année qui lance l'ouverture des terrasses et les promenades au centre-ville. Les piétons auront droit de cité entre les rues Champlain et du Fleuve, dès ce vendredi 13 mai. En plus de faciliter la libre circulation des piétons, cette décision de la Ville permettra aux restaurateurs d’installer leurs terrasses.

La piétonisation de la rue des Forges favorise aussi l’attractivité et l’ambiance du centre-ville. Elle permet aussi de stimuler l’achat local et d'encourager les restaurateurs du centre-ville.

Comme depuis quelque temps, les artistes de l'atelier Silex en collaboration avec Culture Trois-Rivières se chargent de retoucher l'œuvre au sol, donnant une allure plus conviviale et distinctive à l'artère commerciale pour la saison estivale. Ils mettront au goût du jour le paysage du centre-ville et le rendront plus attrayant.

Un centre-ville plus accessible

Dans chaque commerce du centre-ville, les personnes à mobilité réduite ont à leur disposition une rampe d’accès amovible ainsi qu’une affichette. Il s'agit de bien identifier ce besoin auprès des personnes qui le nécessitent.

De plus, tous les stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite qui ne sont plus accessibles dus à la piétonisation seront repositionnés à proximité de l’artère principale.