Doug Ford confirme son soutien envers Stephen Lecce

Doug Ford, qui a reçu des demandes pour remplacer le ministre sortant de l’Éducation de la course dans la circonscription de King-Vaughan, dit que ce dernier a reconnu que son comportement était inapproprié.

Stephen, il sait que c'était inapproprié. Et il s'est excusé d'avoir assisté à cet événement alors qu’il était adolescent , a déclaré Ford lors de l'arrêt de sa campagne à Kitchener.

M. Lecce, a été un ardent défenseur de la lutte contre le racisme dans les écoles et il a tout mon soutien.

PressProgress, un média fondé et financé par l'Institut Broadbent, a publié un article mardi soir alléguant que Lecce, alors étudiant à l'Université Western, avait participé à un événement baptisé vente aux enchères d'esclaves à la fraternité Sigma Chi en 2006.

Il s’agissait d’une vente aux enchères tournée en farce dans laquelle les enchérisseurs gagnants obtiennent les services d’un membre du club pour un temps donné.

Stephen Lecce a présenté des excuses sans réserve dans un communiqué émis mercredi et s’est engagé à promouvoir les intérêts de tous les Ontariens, indépendamment de leur religion, de leur héritage, de leur orientation ou de leur race.

L'événement de 2006 était inapproprié et ne reflète en rien qui je suis en tant que personne , a assuré M. Lecce dans sa déclaration.

Se moquer des esclaves n'est pas acceptable

Trois candidats noirs du NPDNouveau Parti démocratique ont soutenu dans une déclaration commune que l'esclavage n'est pas une blague et ont appelé Ford à retirer son candidat progressiste-conservateur aux élections dans la circonscription de King-Vaughan.

Mitzie Hunter, une candidate libérale noire dans Scarborough-Guildwood, a fait remarquer jeudi que lorsque Stephen Lecce était ministre de l'Éducation, le gouvernement Ford avait supprimé un préambule au programme de mathématiques qui reconnaît les impacts du colonialisme.

Et juste à travers une critique qui est venue d’un partisan du PPC [Parti progressiste-conservateur de l’Ontario] au Toronto Sun, le mot "colonialisme" a été effacé de ce préambule du programme. Et c'était M. Lecce qui présidait à cette décision , a-t-elle expliqué.

Mitzie Hunter est députée provinciale de Scarborough-Guildwood depuis 2013. (Archives) Photo : CBC

Selon elle, des éducateurs et des membres de la communauté noire ont remis en question le leadership de Stephen Lecce. Elle a ajouté que le système éducatif doit être inclusif et veiller à ce que chaque élève se sente en sécurité et à sa place .

Banaliser, se moquer, plaisanter sur le [commerce] transatlantique des esclaves n'est pas acceptable , a-t-elle souligné.

Ce fut une expérience horrible pour les Noirs canadiens et les Noirs d'Amérique du Nord. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc [cette histoire] a été révélée et je crois qu'il faut y remédier.

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO) a déclaré que les actions de Lecce soulevaient de sérieuses inquiétudes quant à sa compréhension du racisme et à sa capacité à servir les élèves, les familles et le personnel qui sont noirs.